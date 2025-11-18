まるで本場イタリアのティラミス！『ピノ 濃厚ティラミス』数量限定登場
森永乳業は、ロングセラーブランド「ピノ」シリーズから、『ピノ 濃厚ティラミス』を25日より全国のコンビニエンスストアにて、数量限定発売する。
【写真】濃厚アイスがぎっしり…『ピノ 濃厚ティラミス』断面図
「ピノ」は、チョコとアイスの絶妙なバランスのおいしさが楽しめ、ひとつぶ食べると笑顔になれるひとくちアイスのロングセラーブランド。1976年の発売以来愛され続け、今年10月には発売50年目を迎えた。
同商品は、濃厚でクリーミーなマスカルポーネチーズを使用したアイスクリームを、コーヒーチョコでコーティングした、ひとくちアイス。乳脂肪分9％のアイスクリームには北海道産マスカルポーネチーズを使用し、ねっとり食感とあいまって濃厚なおいしさに仕上げている。さらに隠し味としてココアが香るフレーバーを加えることで、ティラミスの再現性を高めた。開発担当者がイタリア各地を練り歩き研究、本場のティラミスの味わいを再現している。
