TOMORROW X TOGETHER・SOOBIN、渋谷MIYASHITA PARKの店舗装飾に登場 「COVERNAT」ポップアップストア開催
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのSOOBINがアンバサダーを務めるアパレルブランド「COVERNAT（カバーナット）」が渋谷MIYASHITA PARKにて期間限定ポップアップストアを開催する。また、本公式オンラインストアもオープンする。
【写真】パネルや大ビジュアルなど…SOOBINが店舗装飾に登場！
COVERNATはミリタリーやアウトドア、ワークウェアなどのビンテージウェアから得たモチーフを現代的な素材とスタイルで解釈するコンテンポラリーブランド。2008年に設立されて以来、今も過去から得たインスピレーションを毎シーズン、COVERNATならではの視点で再解釈し、都心で暮らす人の多様なスタイルをフルコレクションで展開している。
同ポップアップストアでは期間中、SOOBINの4カットフォトプレゼントや応援メッセージボード設置、SNSキャンペーンなどを実施する。また、店舗装飾にもSOOBINが登場する。
■期間限定ポップアップストア詳細
期間：11月22日（土）〜12月7日（日）
営業時間：午前11時〜午後9時
場所：MIYASHITA PARK North 1F
【写真】パネルや大ビジュアルなど…SOOBINが店舗装飾に登場！
COVERNATはミリタリーやアウトドア、ワークウェアなどのビンテージウェアから得たモチーフを現代的な素材とスタイルで解釈するコンテンポラリーブランド。2008年に設立されて以来、今も過去から得たインスピレーションを毎シーズン、COVERNATならではの視点で再解釈し、都心で暮らす人の多様なスタイルをフルコレクションで展開している。
同ポップアップストアでは期間中、SOOBINの4カットフォトプレゼントや応援メッセージボード設置、SNSキャンペーンなどを実施する。また、店舗装飾にもSOOBINが登場する。
■期間限定ポップアップストア詳細
期間：11月22日（土）〜12月7日（日）
営業時間：午前11時〜午後9時
場所：MIYASHITA PARK North 1F