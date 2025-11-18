俳優の斎藤工（44）、女優の夏木マリ（73）が18日に都内で行われたnwm(ヌーム)「耳スピ」新CM&新色発表会に出席。夏木が、天職といわれた職業を明かした。

ブランドアンバサダーの斎藤の希望で、夏木がゲスト登壇。イヤホン使用中でも日常の会話を楽しむことができる新製品を着用し、魅力を体感した。

共演をきっかけにプライベートでも親交を深めた二人。イベントでは初共演となった。斎藤にとって夏木は「大切なアドバイスを頂いたり、すごく自然に何か導いてくださる大先輩」だという。未来予知しているかのごとく、夏木の言葉や助言が現実になることも多いそうだ。

斎藤の言葉に笑いながら耳を傾けていた夏木は、「私ね、占い師に天職を占われたんですよ。占い師さんに、占い師が一番合っていると言われたんですよ。なんかインチキっぽいから」と告白。会場が笑いに包まれた。

一方、夏木は斎藤について「人のセンスがかっこいいんですよ。まさにクールっていう感じ」と表現。「演技してても普段も、趣味も多才でいらっしゃいます。すごく人生をこう楽しんでいる人なんだなって思ってる。私がもうちょっと後に生まれれば良かったなって、いつも会うたびに思います」と熱視線を向けた。