¡¡12·î¤ËËÉ±ÒÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸½WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé(·§ËÜ»Ô½Ð¿È)¤¬àÉü³èÈÓá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¤ä·ÜÆù¤ÎßÖ¤áÊª¤Ê¤ÉÌîºÚ¤Ã¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÇËÉÙ¤Ê¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Äé¤Ï¸Î¾ã¤Ç°ì»þàµÙÍÜ²¦¼Ôá¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¤µª²¦¼Ô¤ËÉü³è¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿àÉü³èÈÓá¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤ÊÎÁÍý¾å¼ê¤ÊÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥×¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡Ö¤Ä¤Ä¤ß¤ó¤ÎÎÁÍý¤Û¤ó¤ÈÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÁ´Éô¼«¿æ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Äé¤Ï¶å½£³Ø±¡¹â¹»¡¢Ê¿À®¹ñºÝÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¥×¥í¤Ë¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¤ÎÄï¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎWBA²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿°æ¾åÂó¿¿¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤ËÈ½Äê¤Ç²¼¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£12·î17Æü¤Ë5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£