5·î·ëÀ®¤Î¿·À±¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à¶ÛµÞÆþ±¡áÅÀÅ©»ÑÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ç¤é¤º¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¤Í¡×¡Ö¿²¤Æ¤Æ¤â¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×
¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ê¡Ä
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAISTEAL(¥¢¥¤¥¹¥Á¥ë)¡×¤ÎÇòÆä¤¦¤ß¤¬¶ÛµÞÆþ±¡¤·¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤¿¤ï¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£°ì»þ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤¤â¤¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÚÆü¤Î³èÌö¸«¤Æµã¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ÎÇ®ÎÌ¤ß¤Æµã¡ª¡¡²ñ¤¤¤¿¤¯¤Æ¿Ì¡ª¡×¤È9Æü¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÀÅ©¤ò¼õ¤±¤ëÍÍ»Ò¤òX¤ËÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÂà±¡¤ÎÌÜ½è¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Ê¤ó¤«¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ç»ä¤Î11·î¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é11·î»Ï¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡SNS¤â½ù¡¹¤ËÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤Í¤Ã!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡13Æü¤ÎÅê¹Æ¤ÇÂà±¡¤òÊó¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤ß¤Á¤ã¤óÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¡ÖÆþ±¡¤·¤Æ¿²¤Æ¤Æ¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤È¤ª¸«Éñ¤¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¡¡ÇòÆä¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAdorable Punch¡×¡Önotal¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢º£Ç¯5·î¤Ë·ëÀ®¤·¤¿¡ÖAISTEAL¡×¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼Ã´Åö¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£