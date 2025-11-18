52歳で飛距離を伸ばしたスチュワート・シンク、米国男子シニアツアー最終戦制覇で賞金王に【WITB】
PGAツアーチャンピオンズの最終戦「チャールズ・シュワブ・カップ選手権」は、 52歳のスチュワート・シンク（米国）がトータル20アンダーで今季3勝目を飾り、年間賞金王の座も確定させた。契約を結ぶPINGもその使用ギアを紹介し、勝利をこう祝福する。
【画像】ボールにめっちゃ近い！これがシンクが飛んで曲がらない理由か
「シンク選手は、4日間の平均ドライビングディスタンスが314.80ヤードで1位、さらに最長飛距離は358.00ヤードを記録してトップに立ち『G440』ドライバーを武器に圧倒的な飛距離を披露しました。シンク選手は今季3勝を挙げ、米国男子シニアツアー年間賞金ランキング1位でシーズンを終えました」（ピンゴルフジャパン広報）
昨季のドライビングディスタンスは「297.4ヤード」だったが、今季はなんと「305.3ヤード」（ツアー2位）と、52歳にして飛距離を伸ばしたシンク。パーオン率も「74.69％」でツアー1位を下記のPINGのクラブで成し遂げている。 また、今季の米国男子シニアツアーの賞金ランクは、シンクに続いて、61歳でPING契約のミゲル・アンヘル・ヒメネスが賞金ランク2位に。なお、ヒメネスは未発表プロトタイプの『G440K』ドライバーを投入して今大会10位タイ、平均飛距離279yd（26位タイ）、FWキープ率は69.44％（11位タイ）だった。
【スチュワート・シンクの使用ギア】1W：G440 MAX（10.5°TOUR AD XC-6X 45.25?D6）3W：G440 MAX（15°Hzrdus Smoke Green 70g 6.5）3U：G430（19°Hzrdus RDX Black HY 90g 6.5）4I〜UW：i210（Dynamic Gold Tour Issue X100）SW：GLIDE FORGED（56°DG Tour Issue S400）PT：VAULT 2.0 KETSCHBALL：タイトリストPro V1x 【M・A・ヒメネスの使用ギア】1W：G440 K（9°Newton Motion 5?）3W：G440 MAX（15°Newton Motion 5?）5W：G440 MAX（19°Aldila Tour Blue75X）3U：G440（20°PING Tour 2.0 90X）5I〜PW：Blueprint S（N.S.PRO MODUS? TOUR 105S）A,S,LW：s159（50S,54S,60S 〃 ）PT：SIGMA 2 Kushin CBALL：スリクソンZ-STAR?
<ゴルフ情報ALBA.Net>
