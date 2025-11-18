お笑いタレントの土田晃之（53）が17日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）にゲスト出演。かつて子供が家出をしたと明かす場面があった。

この日は「芸人の子育てを考えようSP」と題し、子供を持つ芸人が登場した。4人の子が全員成人を迎えたという土田は「僕は子育てしていないんで」と意外な告白。「たぶん奥さんがちゃんとやってくれてて、俺は本当に育児やってなくて」と妻任せであったとした。

それでも子育ての事件簿があると言い、長男については「小学校5、6年の時に家出したことがあって」と打ち明けた。家出したのは12月で、自身はCM撮影をしていたが「嫁さんからメールが来て“お昼ぐらいに長男とケンカして、長男が出て行っちゃった”」との連絡があったとした。

午後8時頃に帰宅しても長男はまだ帰宅していなかったとし、「話を聞いたら、財布持ってないし、ジャンバーも着ていない。ロンT1枚で出ていって全然帰ってこないって」と土田。「さすがにこれはまずいって、警察に連絡して捜索願を出して」と回顧した。

少年課の警察官が訪れ「小学生ですから、自分のテリトリーにいるはずですから」と言われたため、必死で探したが「どこ行っても見つからなくて。河川敷を俺も泣きながら長男の名前を呼んで探していたの」。

そうして夜中の3時頃に一旦家に戻ると警察から「見つかりました」との連絡が。千葉・船橋の警察で保護されていたとし、家からはかなり離れた場所だったという。

土田は「千葉って？お金も持ってない小学生が？」と驚いたというが、迎えに行くと長男は、食事は「先ほどこちらのおまわりさんにカレーをごちそうになりまして」と平然と話したとし、「ごちそうになってんじゃねえよ！」とツッコミを入れたとした。

どうして千葉に向かっていたのか聞いたところ「嫁さんのお父さん、お母さん、じいちゃん、ばあちゃんの家が千葉なの」と土田。「でもその日、うちにいるのじいちゃん、ばあちゃん。万が一千葉に着いても、誰もいないよって話」と話して笑わせた。

結局「それで誰よりもいち早く家を出たがってた長男が今26歳で、ずっと家にいるの」とオチをつけ、「長男が千鳥が好きだから、1人暮らし用の炊飯器の領収書なんですけれど、これ大悟さんからプレゼントしてもらった物なんだよ、家出なよって言ったら出てくれるかなと思って」と2万800円分の領収書を番組に提出。

MCの「千鳥」大悟は「やり口汚ねえなあ」としながらも「ちょっと（背中を）押してみるか、承認」と番組で代金を支払うことを約束した。