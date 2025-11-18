14型ノートパソコン収納対応！シンプルデザインの就活・ビジネスバッグ
サンワサプライ株式会社は、ビジネスシーンや就活に最適な、撥水加工が施されたシンプルデザインのビジネスバッグ「BAG-C43BK」を発売する。大容量のメインルームと便利なフロントポケットにより、仕事や面接に必要なアイテムをスマートに持ち運べる。クッション内蔵ポケットには、14型ワイドまでのノートパソコンやタブレットが収納できる。
■面接・打ち合わせ中に便利！しっかり自立するバッグ
バッグ単体でしっかり自立するため、面接や打ち合わせの際に足元へ置いても倒れにくく、荷物が崩れないことで、ビジネスシーンにふさわしい整った印象を自然にキープできる。
※収納物、収納量により重心に偏りがある際、自立困難な場合がある。予めご了承のこと。
■ダブルファスナーで大きく開くメインルーム
メインルームは大きく開くので、中身を一目で確認でき、荷物の出し入れもスムーズ。
■14型ワイドまでの機器を収納可能
クッション内蔵ポケットには14型ワイドまでのパソコンやタブレットを収納できる。
■A4ファイルや書類を収納可能
A4ファイルや会社案内、書類なども収納できる。
■ペン差し・スマホポケット搭載
フロント部にはペンやスマートフォンを収納できるポケットを搭載している。
■撥水加工素材を採用
表面には撥水加工が施されており、突然の雨や飲み物をこぼした時などでも収納物を守る。
■底面には汚れを防ぐ底鋲付き
金属の底鋲が付いているので、汚れや傷みからバッグを守る。
■ショルダーベルトで肩掛けも可能
ショルダーベルトが付属しているので、肩に掛けることもできる。
■撥水加工が施されたシンプルデザインのビジネスバッグ「BAG-C43BK」
