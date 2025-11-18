文化放送の田中博之社長の定例会見が１８日、東京・浜松町の同局で行われた。１２月から「〜キミはひとりじゃない〜文化放送 受験生応援キャンペーン」のキャラクターを務める５人組ダンスボーカルグループ「Ｍ！ＬＫ」のリーダー・吉田仁人（じんと）がゲストコーナーに登場。「まさか僕がこの担当をさせてもらうことになるとは。驚きです」と喜んだ。

グループとして、今年は新語・流行語大賞に楽曲「イイじゃん」の歌詞から「ビジュいいじゃん」がノミネート。「まさか僕らの言葉がと驚きました。大賞はないかな」と笑い飛ばした。さらに、大みそかにＮＨＫ紅白歌合戦に初出場が決まるなど、勢いに乗っている。紅白に向けても「まだ自分の中で（気持ちが）組み立てられていない。緊張の手前です」と実感なさそうに笑った。

受験生へ、流行語風にメッセージを求められると「吉田とＭ！ＬＫが全力で応援するので、思い切り頑張ればいいじゃん」と真面目に回答。自身は受験勉強より芸能活動に注力してきたものの、仕事では歌詞やセリフなど暗記に追われる。覚えるコツとして「そのまんまを覚えようとするのではなく、ストーリーがこうなるから、こうだよねと。順序を覚えるより、時間をかけて理解を深めるといいと思います」と実用的なアドバイスを送った。