【通貨別まとめと見通し】ユーロ円



先週のまとめ

先週のユーロ円は、週初から堅調に推移し、179円台に乗せた後、史上最高値圏を更新する非常に強い上昇トレンドとなった。日銀の早期利上げ観測が後退したことで、日本との金利差を利用する円キャリー取引（円を売って高金利通貨を買う）が強まり、円安圧力となった。欧州株や米株先物が堅調に推移し、市場全体のリスク選好ムードが高まったことも、円安進行を後押しした。

ドル高が進行する局面でもユーロドルが底堅く推移しており、ユーロ単体の強さがクロス円を押し上げる要因なった。



テクニカル分析

- **レジスタンス**: 180.50-181.00 節目突破後の短期的なポイント

- **サポート**: 179.00 178.50 押し目買いの候補水準

RSI (14) 週初は買われすぎの目安である70を上回って推移。週半ばにかけて一度下落し、過熱感をわずかに解消、70付近で週を終えた。

MACD MACDライン（短期）とシグナルライン（長期）はゼロラインを大きく上回っており、強い上昇トレンドにあることを明確に示しす



トレンド 強い上昇トレンド継続

180円台にしっかり乗せた後は、次の目立った抵抗線がないため、短期的にさらに上値を伸ばす可能



今週のポイント

メインシナリオ、史上最高値圏での推移

構造的な円安要因（日銀の金融政策）と、リスク選好ムードが続く限り、ユーロ円は史上最高値圏での推移が続くと予想。

代替シナリオ 介入への警戒

史上最高値圏での円安の急加速を受けて、ドル円での政府・日銀の介入が実施される、もしくは口先介入の活発化などが円高リスクとなる。



今週の主な結果と予定



ユーロ圏

11/19 18:00 経常収支 （9月） 前回 119.0億ユーロ （季調済）

11/19 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （10月） 予想 2.1% 前回 2.1% （前年比）

11/19 19:00 消費者物価指数（HICP・確報値） （10月） 予想 2.4% 前回 2.4% （コア・前年比）

11/20 19:00 建設業生産高 （9月） 前回 -0.1% （前月比）

11/20 19:00 建設業生産高 （9月） 前回 0.1% （前年比）

11/21 00:00 消費者信頼感指数（速報値） （11月） 予想 -14.1 前回 -14.2

11/21 18:00 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （11月） 予想 50.1 前回 50.0

11/21 18:00 サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値） （11月） 予想 52.9 前回 53.0



ドイツ

11/20 16:00 生産者物価指数 （10月） 予想 -0.1% 前回 -0.1% （前月比）

11/20 16:00 生産者物価指数 （10月） 予想 -1.7% 前回 -1.7% （前年比）

11/21 17:30 製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （11月） 予想 49.8 前回 49.6

11/21 17:30 非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値） （11月） 予想 53.9 前回 54.6





フランス

11/21 16:45 企業景況感 （11月） 予想 97.0 前回 97.0

11/21 17:15 製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （11月） 予想 48.9 前回 48.8

11/21 17:15 非製造業PMI（速報・購買担当者景気指数） （11月） 予想 48.4 前回 48.0

