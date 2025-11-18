moxymill、新曲「My Season」がABEMA『Popteen vs egg MODELS CRUSH』挿入歌に決定「私達も日々戦っています」
ガールズグループ・moxymillの新曲「My Season」が、ABEMAで配信中の番組『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の挿入歌に決定した。きょう18日に配信開始となる第4話から番組内で使用される。
【ライブ写真】渋谷で開催＆大盛況！moxymill「Sugar×Bitter」リリースイベントの模様
『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、長年ティーンカルチャーを発信してきた雑誌『Popteen』と『egg』がコラボレーションし、一度限りのコラボレーション雑誌を刊行することを記念した番組。コラボ雑誌の表紙と誌面をめぐり、モデルたちが誌面争奪バトルを繰り広げる様子が描かれる。初回の番組MCは、元Popteenモデルであり現在はタレントとしても活躍する藤田ニコルと、eggの象徴として若者から支持を集めるゆうちゃみが務める。
moxymillは、「SWEET」「POP」「COOL」などの異なるCharm（コンセプト）を持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わるスタイルが特徴のガールズグループ。1月のデビュー以来、すでに5作品を発表し、そのたびに新たな一面を見せてきた。「My Season」では、これまでとはまた異なるテイストの楽曲に挑戦し、新鮮なパフォーマンスを見せている。
今回のタイアップにあたり、moxymillは「この楽曲は、“この私が1番！自分の選んだ道が正解!”といった強い気持ちを歌っています。番組を拝見させていただいてますが、唯一無二じゃないと生き残れない。私達もそう思い、日々戦っています。My seasonで、番組を更に熱く盛り上げます!!」とコメントしている。
