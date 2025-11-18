フェリシモの「冬ファッションスタートセール」は最大70％オフ。優秀ボアコートやあったかスニーカーなど、20日まで特別価格に。

通販サイト「フェリシモ」では2025年11月20日15時59分まで、「冬ファッションスタートセール」を開催中。

大人女子必見の冬服が最大70％オフで手に入ります。

超使える大人の冬服、オトクにゲットしよ！

セールの対象となるのは、アウター、トップス、ワンピースをはじめ、この冬活躍すること間違いなしの計384点。

オシャレの幅が広がる佐藤栞里さんとのコラボアイテム「リブ イン コンフォート 栞里ちゃんとつくった レディーなニットワンピースコーデセット〈ブラウン〉」は7590円から4554円、体型カバーや小顔効果まで叶う「IEDIT[イディット] オーバーサイズがこなれた印象のボアPコート〈ライトベージュ〉」は1万6390円から9834円、足の冷え対策に持ってこいな「IEDIT[イディット] 光吸収発熱素材＆裏起毛でいつでも暖かな 美脚ストレッチワイドパンツ〈ライトグレー〉」は4840円から2904円に。

さらに、「リブ イン コンフォート 軽くて歩きやすい 内側くるくるボアのあったかスニーカー〈ブラック〉」は4851円、「リブ イン コンフォート ちくちくしない綿混ニットでやさしくおなかを包む 重ね着しているみたいなはらまき【おはだが気になるみんなへ】〈ブラック〉」は1265円、「サンリオキャラクターコラボ メルヘンポップなトートバッグショルダー〈リトルツインスターズ（たまご）〉」は1452円など、小物も充実のラインアップ。

パーツごとの冷え対策グッズからコーデのワンポイントになるバッグやアクセサリーまで、どれもお手頃価格でゲットできるチャンスです。

在庫数が残りわずかな商品も出てきているので、気になる人はお早めに。

（東京バーゲンマニア編集部）