Snow Manの目黒蓮（28）が、ディズニー傘下のFXが手がけるドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」シーズン2に出演する。追加キャストが18日、発表され、目黒は、シーズン2で初登場となる「和忠(かずただ)」役に決まった。

オーディションで役を射止めた目黒は「念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです」とコメント。「たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います」と意気込んでいる。

戦国の日本を描いたジェームズ・クラベルの小説「SHOGUN」は、「トップガンマーヴェリック」の原案に従事したジャスティン・マークスや、真田広之らハリウッド製作陣により、ディズニー傘下のFXが手がけドラマシリーズとして誕生。第76回エミー賞では史上最多18部門を制覇し、第82回ゴールデングローブ賞でも4部門を受賞し、大きな話題を集めた。

シーズン2では、吉井虎永役を引き続き演じる真田が、エグゼクティブ・プロデューサーも務めることが決まり、来年1月から撮影開始を予定している。

目黒は、シーズン2で初登場となる「和忠（かずただ）」にふんする。

◇ ◇

和忠（かずただ）役／目黒蓮 コメント全文

目黒蓮です。この度SHOGUN2に出演させて頂くこととなりました。

去年、ディズニープラスでSHOGUNの配信を観させて頂いた時、これまでの海外で表現される日本の描かれ方との違いや壮大さに感動して、自分も日本人としてこの作品に絶対に出演したいと強く思いました。そこからチームのこと、真田広之さんの思いやこれまでの活動、SHOGUNについての記事を調べるところから始めました。

今年に入ってオーディションに参加させて頂けることとなって、映像を送ったりアメリカのチームの方とのオーディションを行って、念願のSHOGUNへの参加が決まって本当に夢のようです。僕はこの1年、SHOGUNの撮影をしているところをずっとイメージしてきました。たくさんの方が積み上げてきたものをしっかりと受け取って、SHOGUNという作品を大切に僕に与えられた役を形にしたいと思います。みなさん、SHOGUN2の配信を、ぜひ楽しみにしていてください。

シーズン2をめぐっては、水川あさみ（綾＝あや＝役）、窪田正孝（日向＝ひゅうが＝役）、金田昇（秀信＝ひでのぶ＝役）、榎木孝明（伊藤＝いとう＝役）、國村隼（郷田＝ごうだ＝役）らの出演が発表されている。