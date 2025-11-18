ボーカルダンスユニット、M！LKのリーダー吉田仁人（25）が18日、東京・浜松町の文化放送で会見し、キャンペーンキャラクターを務める「〜キミはひとりじゃない〜文化放送受験生応援キャンペーン」への意気込みを語った。

今年で9回目となるキャンペーンで、男性タレントの起用は初めて。「受験生に違和感を持たれないように全力で頑張りたい」。パフォーマンス時の緊張と受験生の緊張を重ね、「最終的に信じられるのは自分の頑張り。積み上げてきたものが背中を押してくれるので、今頑張れることを頑張ってほしい」とエールを送った。

キャンペーンソングもM！LKの書き下ろしとなる。この日は、「まちあわせ」というタイトルを発表し、「孤独な戦いをしている受験生に、M！LKとしてそっと寄り添える、お守りのような曲を目指して作っています」と話した。

M！LKは結成10周年。先ごろ、NHK紅白歌合戦への初出場が決まったばかり。「プレッシャーはあるが、どういう舞台なのか自分の中でまだ組み立てられていなくて、緊張の手前。当日がいちばん緊張すると思う」。

今年3月にリリースした楽曲「イイじゃん」のせりふ部分、「ビジュイイじゃん」は、新語・流行語大賞のノミネート30入りも果たした。「○○イイじゃん」を使って受験生にエールを、とのリクエストを受け、「吉田とM！LKが全力で応援するので、思い切り頑張ればイイじゃん」とメッセージした。