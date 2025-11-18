ほぼ毎日仕事の帰りにコンビニでおやつ買ってる


フリーランス2年目のひとり暮らし。自分なりの節約＆使い方が見えてきました／おひとりさまのゆたかな年収200万生活2（1）

物価高が続くいま、「節約」を気にしながら生活している人も多いですよね。

でも食事は欠かせないし、買い物も我慢ばかり…という訳にはいきません。

そんな節約生活を楽しみながら実践してきたのが、漫画家のおづまりこさん。上京10年目、年収約200万円だった派遣社員時代、お金があればあるだけ使ってしまう生活から一念発起し、「食費は毎月2万円！」という節約生活を始めることにしました。

そんなおづさんが心がけたのは「身の丈に合ったやりくり」と「ストレスをためない」という2点。限られたお金でも、楽しむ気持ちは忘れない。おづさん流「ゆる節約生活」を覗いてみませんか？

・本記事は著者の実体験に基づくエッセイです。価格や商品内容は2019年3月時点での情報となり、現在とは異なる場合がありますのでご了承ください。

・本記事に登場する商品やサービスの価格は、基本的には「税抜き」表記にしています。不明なものには「税抜き」「税込み」表記は入れておりません。

※本記事はおづまりこ著の書籍『おひとりさまのゆたかな年収200万生活2』から一部抜粋・編集しました。

■「おきかえ買い」でケチケチせずに自分へごほうび

ほぼ毎日仕事の帰りにコンビニでおやつ買ってる


他にはどんなものをつい買ってしまうのかチェック


著＝おづまりこ／『おひとりさまのゆたかな年収200万生活2』