ネクセラファーマ<4565.T>は続落。１７日の取引終了後、黒字化に向けた事業再構築施策を発表。朝方はこれを好感した買いが株価を押し上げたものの、全般安もあって買いが続かなかったようだ。



創薬プラットフォーム、開発品、製品に投資・リソースを集中させる事業再構築に取り組み、優先度の高いプログラムに経営資源を集中させ、営業費用を削減する。自社開発では、２５年８月に発表した肥満・代謝性疾患・内分泌疾患に対する次世代治療薬の開発に重点を置く予定で、その一方、英国の創薬・開発拠点では２６年度の現金Ｒ＆Ｄ支出を約３５億円削減する。また、日本及び英国拠点で約１５％の人員削減を計画し、より収益性の高い体制構築を目指すとしている。



