「命を吹き込んでくれた」右SBへの“コンバート”が大当たり！イングランドで輝く27歳日本人を指揮官が絶賛！「良い模範」「相手は止めるのに苦労している」
チーム事情から変わったポジションで、岩田智輝が評価を高めている
チャンピオンシップ（イングランド２部）のバーミンガムに所属する28歳は昨季、ボランチの一角として３部を戦うチームを支え、昇格に貢献。今季も中盤で２年連続昇格を目指すバーミンガムの主力を務めていた。
だが、チームに負傷者が出たことでクリス・デイビス監督は岩田を右SBに起用。すると、岩田は横浜F・マリノス時代からのユーティリティ性を発揮し、期待に応える活躍を見せたことで、そのまま指揮官から右SBで使われた。
『Birmingham Live』によると、デイビス監督は評価されているパトリック・ロバーツに賛辞を寄せつつ、「トモキ・イワタの名前も同時にあげるべきだと思う。彼が周囲で動くことでスペースをつくり、相手DFを引きつけたり、（ロバーツが）１対１をできる状態にしているからね」と、岩田を称賛した。
「トモキの動きはただのジョギングじゃない。スプリントであり、スピードの変化もある。それでああいう状況をつくっているんだ」
また、指揮官は「彼らが命を吹き込んでくれたんだ」と、ロバーツと岩田のコンビをたたえている。
「指導者がポジショニングに関して指示しても、それを実際に体現するのは選手たちだ。ポジションに関する指導を受け、そこから自分たちらしさを出している２人の良い模範だよ。相手はそちらのサイドを止めるのに苦労しており、フィル・ノイマンも彼らにボールを出してくれているね」
コメントを紹介したBirmingham Liveは、「ペクの負傷など、緊急的にイワタを再び中盤で起用する必要がない限りで、直近のバーミンガムにおいてゴールへのベストルートになっているイワタとロバーツのコンビを解消する理由はない」と、今後も継続すべきとの見解を示した。
15節を消化して11位のバーミンガムだが、昇格プレーオフ圏まで４ポイント差。古橋亨梧のブレイクが待たれるなか、岩田らの活躍でデイビス監督のチームは浮上していけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
