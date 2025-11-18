世界各地で開催されているFIFAワールドカップ予選。現地時間17日には、新たに2チームが本大会出場権を獲得しています。

出場を決めたのは、欧州予選のドイツとオランダ。初戦黒星スタートだったドイツは、5連勝で巻き返し切符を獲得。オランダは6勝2分と無敗で本大会出場を決めています。

ヨーロッパの出場枠は「16」。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へ進み、2位の12チームはプレーオフに回ります。

欧州予選は18日にもB、C、E、H、J組の最終節を開催。5チームの出場権が決まります。C組は首位デンマークと2位スコットランドが勝ち点1差で直接対決が組まれているなど、最終節まで激戦必須です。

▽本大会出場チーム一覧

◆開催国

カナダ、メキシコ、アメリカ

◆アフリカ

モロッコ、チュニジア、エジプト、アルジェリア、ガーナ、カーボベルデ、南アフリカ、セネガル、コートジボワール

◆ヨーロッパ

イングランド、フランス、クロアチア、ポルトガル、ノルウェー、ドイツ、オランダ

◆アジア

日本、オーストラリア、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、カタール、サウジアラビア

◆オセアニア

ニュージーランド

◆南米アルゼンチン、ブラジル、エクアドル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ