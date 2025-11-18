14時の日経平均は1412円安の4万8911円、ＳＢＧが287.79円押し下げ 14時の日経平均は1412円安の4万8911円、ＳＢＧが287.79円押し下げ

18日14時現在の日経平均株価は前日比1412.23円（-2.81％）安の4万8911.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は249、値下がりは1323、変わらずは36と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均マイナス寄与度は287.79円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が184.51円、東エレク <8035>が167.46円、フジクラ <5803>が59.33円、ＴＤＫ <6762>が38.86円と続いている。



プラス寄与度トップはネクソン <3659>で、日経平均を2.94円押し上げている。次いで塩野義 <4507>が2.66円、電通グループ <4324>が2.57円、日揮ＨＤ <1963>が1.79円、日ハム <2282>が1.75円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は陸運の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、電気機器、機械、石油・石炭、情報・通信、銀行と並ぶ。



※14時0分7秒時点



