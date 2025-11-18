K-1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（34＝team VASILEUS）が18日、都内で行われた「ONE173勝利報告記者会見」に出席。8カ月ぶりとなる再起戦となった16日の「ONE173」で、デニス・ピューリック（40＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に2RTKO勝利。試合後の涙の真相を明かした。

「本当に最近は抑えられないんですよね。もう年なんですかね…」

8カ月ぶりの再起戦で強い姿を見せた武尊。1Rに左右の連打から1度目のダウンを奪うと、終了間際にも右フックでダウンを奪って1R終了。2Rに勝負を決めた。開始早々にカーフキックでダウンを奪うと、圧力をかけ続けて最後はパンチの連打でタフな相手をなぎ倒してTKO勝利を飾った。そして武尊の日本での勝利は、21年3月28日のKー1日本武道館大会でレオナ・ペタスに勝って以来約4年半ぶりとなった。歓喜の武尊はケージからのムーンサルトを久々に日本のファンに見せた。

「試合後だったので恐怖心はなかった。だけど着地の時にいつもだったらある場所に地面がないので、ちょっとバランスを崩しましたね」と、過去最高点からムーンサルトを笑って振り返った。

いつもなら試合前にムーンサルトの練習をするが、ケガのリスクを考慮して練習をしてなかったと明かした。「新しいところで戦う場合は、いつもアップの時に練習をするんですけど“さすがにこれでケガしたら洒落にならない…”と思って練習しませんでした。だからぶっつけ本番で怖かったです」と言及した。

そして4年半ぶりの日本での勝利を飾って、試合後にはさまざまな感情から大粒の涙を流した。「本当にうれしかったですね。K-1にいた時は、10年無敗で勝つのが当たり前で、勝ってもうれしくないという思いになっていたんですけど。こんなに日本で勝たないか…というぐらい勝てなかった。応援してくれた人たちの目の前で勝つ姿を見せられたので、それがちょっと嬉しくて、いろんな思いからちょっとこみ上げちゃいましたね」と心境を吐露した。

さらに「本当に僕、毎試合泣いてんじゃないかってぐらい泣いてる。毎回コメントで“泣き虫か”みたいな感じなんですけど、本当に最近は抑えられないんですよね。もう年なんですかね…」と苦笑いした。