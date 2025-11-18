モデルの道端アンジェリカが１５日、テレビ東京系「二軒目どうする？ツマミのハナシ」に出演。中学１年で上京して知った事実を明かした。

アンジェリカは中学１年で福井から上京。福井とのギャップはなかったか？と聞かれ「初めて自分がハーフだって気付きました」と驚きの告白。「それまでまるっきり日本人だと思ってた。父が外国人ということも、周りはハーフがいなかったから違和感なく、日本人だと思ってた」と振り返った。

だが上京し、通っていた学校の隣がインターナショナルスクールで「通う子を見て、私はこっちだったんだ…って。こういう風に見られてたんだって。目鼻立ちの強さが人と違うって」と気付いたという。

また、モデルになったのは母親の意向だったといい、三姉妹は必ずモデルにしたいと考え、背が高くなるため「なわとびをさせられた」といい、正座は禁止。学校で正座をさせられるときは母が学校に連絡し「うちは正座はさせない」と通達していたという。

さらに父がアルゼンチン人で「めちゃめちゃ肉食」「とにかく大きくなってほしいと毎日お肉」を食べていたとも振り返っていた。