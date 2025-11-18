¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¶ÍÀ¸¿¿Ìï¡¡¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó²¦ºÂ¤ÎÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ø¤ÎÎ®½Ðµö¤¹¤â¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤«¤éÃ¥´Ô
¡¡£Ä£Ä£Ô¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¥Ø¥Ó¡¼¥á¥¿¥ëµé²¦ºÂ¡×¤¬°ì»þ¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ËÎ®½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹½êÂ°¤ÎÆ±²¦¼Ô¤Ç¡¢Ëã¿ý¤¬¼ñÌ£¤Î¶ÍÀ¸¿¿Ìï¤Ë¤è¤ëÈ¯°Æ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÂÐ¶É¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±ÒÀï¡££±£·Æü¤Ë¤ÏËã¿ý¥Ù¥ë¥Ð¡¼¥É¿·¶¶Å¹¤òÉñÂæ¤ËÂç²È·ò¡¢ÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡¢¥¿¥Î¥à¥µ¥¯Ä»±©¤òÁê¼ê¤ËËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ä¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄ»±©¤¬¡ÖÌëÃæ¤Î£³»þ¤Ëµ¯¤¤ÆÆ°²èÊÔ½¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¿¤éËº¤ì¤Æ¡¢¤ªÃë¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ·ç¾ì¡£¡ÖÂçÊª¡¢¶¯¹ë¥ì¥¹¥é¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥×¥í¿ý»Î¡×¤òµÞ¤¤çÃµ¤¹°ìÆ±¤ÎÁ°¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÂÐ¶É¤Ç£²°Ì¤ËÇÔ¤ì¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÇ³¤¨¤ëÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ½êÂ°¤ÎÄ»±Û¿¿¿Î¥×¥í¤¬¸½¤ì¤ÆÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐ¶É¤Ï¶ÍÀ¸¤¬²¦¼Ô¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¹¬Àè¤è¤¯¥ê¡¼¥Á¤ÇÀèÀ©¤òÁÀ¤¦¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹³¦ºÇ¶¯¿ý»Î¤ÈÌ¾¹â¤¤Âç²È¤¬¥µ¥¯¥Ã¤È¿Æ¤Î¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥É¥é£±¤ò¾å¤¬¤ê½Ð¤Ð¤Ê¤ò¤¯¤¸¤¯¡£¤µ¤é¤ËÅÐ¾ì»þ¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È°ìÈ¯¡¢¥ê¡¼¥Á°ìÈ¯¡¢ÃË¿§¥Ç¥£¡¼¥Î¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¡¼¥Î¤¬¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥ê¡¼¥Á°ìÈ¯¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥É¥é£±¤ÇËþ´Ó¤ò»ÅÎ±¤á¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶ÍÀ¸¤ÏÇÛÇ×¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ý¤ÁÁ°¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤ÇÂÇ¤Á²ó¤·¥ê¡¼¥Á¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤ÈÊü½Æ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤Å¸³«¡£Ëþ´Ó¤äÄ·Ëþ¤ò²¿ÅÙ¤«¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤âµ¤ÉÕ¤±¤Ð°ìÅÙ¤â¾å¤¬¤ì¤º¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹°è¤Ë¡£²¦¼Ô¶ìÀï¤ÎÃæ¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤·¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬Ä»±Û¥×¥í¤À¡£
¡¡°ìÅÙ¤Ï¥Ç¥£¡¼¥Î¡¢¶ÍÀ¸¤È»°¼Ô¥ê¡¼¥Á¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦¥¤¡¼¥Ú¡¼¥³¡¼¡¦¥É¥é¥É¥é¤ÎÄ·Ëþ¤ÇÀ©¤·¤¿Âç²È¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤â½ª»Ï¥È¥Ã¥×¤ò¼é¤êÆÈÁö¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡²¦¼Ô¤Î°ÕÃÏ¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦¥Ô¥ó¥Õ¡¦¥É¥é£³¤Ç¿Æ¤ÎÄ·Ëþ¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¶ÍÀ¸¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿Ä»±Û¥×¥í¤¬£´Ëü£¸£³£°£°ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ë½é¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤¿Âç²È¤âÇò¡Ê¥Ï¥¯¡ËÃ±µ³ÂÔ¤Á¤òÄ»±Û¥×¥í¤ËÊü½Æ¤·¤¿¤Î¤¬·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤êÎÞ¤ò°û¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ¶É¤ò¸«¼é¤Ã¤¿ÌÚÁ¾Âç²ð¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÇò¡Ê¥Ï¥¯¡ËÃ±µ³Ä¾·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿Ä»±Û¥×¥í¤Ï¡ÖÂç²È¤µ¤ó¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬Çò¿§¤Ê¤Î¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾¡°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤ÇÂç²È¤¬ÍðÆþ¤·¡¢Ãå¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÇÄ»±Û¥×¥í¤ò¹Ê¤áÍî¤È¤¹¤ÈÅÜ¤ê¤Ë¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤éÅ¹¤ò½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤Àä¤¹¤ëÄ»±Û¥×¥í¤Î¾å¤Ë¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿ÌÚÁ¾¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤êÂç²È¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë°ÜÆ°¡£¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¶ÍÀ¸¤¬¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ò¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Æ²¡¤µ¤¨¹þ¤à¤ä£³¥«¥¦¥ó¥È¤¬¿ô¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥óÃ¥´Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤òÌµ»ö¤ËÃ¥´Ô¤·¤¿¶ÍÀ¸¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç¤³¤³¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¿ý¤ÇËÉ±ÒÀï¤Ï³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¡£Âç²È·ò¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¶¯¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£