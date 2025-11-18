コロコロチキチキペッパーズのナダル（40）が17日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。最近ショックを受けたことを明かした。

今回のテーマは「芸人の子育てを考えようSP」。「いい環境で育てたいから受験」と言い、6歳の1人娘に幼稚園受験をさせたと明かした。「学校は私立に入れたりしてるんですけど、それって金かかるんですよ。金かかるってことは金稼がなあかん。でも中途半端なことしたら、仕事ってなくなるじゃないですか」と苦悩を語った。

「だから攻めた感じで劇場もやるんですけど。（相方の）西野（創人）が『僕らのこと知ってる人？』みたいな。結構手が上がる。『ナダルのこと大好きな人？』でめっちゃ手が下がる。『ヤバいやつって言われてますからね』『もっとヤバいやつおるやろ』『誰やねん』『TKO木下さんや』と。結構、鉄板のツカミがあって」と説明。

その上で「ほんなら、前で見てた5歳ぐらいのちっちゃい男の子が『これがお笑い？』って。グーって来て」と苦悶（くもん）の表情を浮かべた。MCの千鳥・大悟から「自分を落とし、人の悪口で『これがお笑いですか？』と」とツッコまれると、ナダルは「めっちゃ刺さってもうて。その時点でデカい十字架じゃないですけど、業を背負ってるなと」と語り、神妙な表情を浮かべた。

さらに、タクシーに乗っていると「あ、ナダルや！ 降りろ！ 降りろ！」と絡まれたという。なんばグランド花月での漫才の冒頭、観客から「ナダル殺す！」と言われ「殺す！やなくて。勝手にしゃべったらアカン！」などと切り返したという。

その上で「娘がそれを見たらどう思いますか？ これは絶対に僕と歩いている時に絶対させたくない。そんなことを味わう必要もない。僕の娘で生まれてきただけで。そんなお父さん見たことないでしょ！」と言葉に力を込めた。

番組MCは千鳥の大悟。パパ芸人として、コウメ太夫、土田晃之、EXITのりんたろー。、コロコロチキチキペッパーズのナダル。進行は同局の渡邉結衣アナ。