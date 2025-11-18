“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理「ダイエット終了」全身ショットで報告「引き締まってる」「努力した結果」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が17日、自身のInstagramを更新。写真集撮影に向けたダイエットの終了を報告し、全身ショットを公開した。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「引き締まってる」全身ショット
小寺は「ダイエット終了」と報告し、「明日から写真集の撮影です！」と撮影への意気込みを表明。「是非遡って2ヶ月前の体見てください」と過去の投稿を見るようファンに呼びかけている。写真には、黒のトレーニングウェアのようなスタイルで、鏡の前で引き締まった全身を披露した姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「引き締まってる」「努力した結果」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「撮影頑張って」「美しすぎる」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
