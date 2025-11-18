香音、オールブラックで色白美脚際立つ ミニスカ私服ショットに「大人っぽい」「ドキッとした」の声
【モデルプレス＝2025/11/18】モデルで女優の香音が11月17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオールブラックの私服姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】芸能一家の美人娘「美脚に目が行く」ミニスカ私服ショット
香音は「＃のんうぇあ」とつづり、オールブラックの私服姿を公開。黒いミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「ドキッとした」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「すべてが憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】芸能一家の美人娘「美脚に目が行く」ミニスカ私服ショット
◆香音、オールブラックのミニスカコーデで美脚を披露
香音は「＃のんうぇあ」とつづり、オールブラックの私服姿を公開。黒いミニスカートにロングブーツを合わせたコーディネートで、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
◆香音の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大人っぽい」「ドキッとした」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「美脚に目がいく」「すべてが憧れ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】