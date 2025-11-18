「着る服全然ない（汗）」→【AMERICAN HOLIC】へ！ 大人に似合う♡「おしゃれトップス」

着る服がないと毎朝悩んでいる大人世代は、【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のトップスをチェックしてみて。1枚さらっと着たり、レイヤードしたり、コーディネートの幅をぐっと広げてくれる救世主アイテムが見つかるはず。これからの季節に嬉しいあたたかそうなニットや、着映えが狙える主役級フリルブラウスなど、大人世代にぴったりの注目トップスをご紹介します。

レイヤードも楽しめる、ゆったりプルオーバー

【AMERICAN HOLIC】「ボックスロゴプリント裏毛プルオーバー」\2,093（税込・セール価格）

大きく入ったロゴプリントが目を引く、カジュアルなプルオーバー。ゆったりとしたリラクシーなシルエットと、お尻が隠れるくらいの長め丈で、体型カバーもできそうです。@kanana110さんによると、「ゆったりサイズでシャツやカットソーを中に着ることも出来ます」とのことで、レイヤードもおしゃれに楽しめるのが魅力的。さらに、「綿100%の柔らかい裏毛素材」なのだそうで、防寒機能にも期待できそうです。

コーデがぱっと華やぐフリルブラウス

【AMERICAN HOLIC】「フリルカラーブラウス」\1,794（税込・セール価格）

大きなフリル襟が華やかな、落ち感のあるブラウス。秋冬らしいコーディネートを楽しむなら、色はオリーブがおすすめです。@kanana110さんは、「顔が小さく見える効果も期待できます」とフリル襟の魅力を紹介しています。デニムパンツなどカジュアルなアイテムや、タックパンツやナロースカートなどきちんと感あるアイテムなど、幅広いアイテムと相性よく着られそうなところも頼もしい。オンオフ問わずに着回せる、一軍ブラウスになる予感。

羽織りにもなる長め丈のデニムシャツ

【AMERICAN HOLIC】「Wポケットデニムシャツ」\2,990（税込・セール価格）

胸元についた大きめポケットがいいアクセントになった、長めのデニムシャツ。@kanana110さん曰く、「ミリタリーベースのオフィサーシャツをベースにした日常使いしやすいデザイン！」とのことで、着回し力が高そうです。ライトアウターとして、Tシャツやワンピースなどの上から羽織るのもおすすめ。「長くご愛用頂けるアイテム」と、@kanana110さんもイチ押しの様子。

季節感たっぷりなふわふわシャギートップス

【AMERICAN HOLIC】「シャギーニットプルオーバー」\2,093（税込・セール価格）

ずっと触っていたくなりそうな、ふわふわのシャギー素材を使ったニットトップス。クルーネックで首まわりはすっきり見せつつ、ゆったりしたシルエットで抜け感と体型をカバーを叶えてくれそう。季節感たっぷりなデザインは、コーディネートの主役にぴったり。@kanana110さんは、「保温性があり温かく、重ね着で真冬もご着用可能です」と紹介しており、これがあれば寒い日もおしゃれに楽しい気分で過ごせるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kanana110様のWEAR投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W