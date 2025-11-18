プロボクシングのWBO世界フェザー級王者ラファエル・エスピノサ（メキシコ、31）が、フェザー級王座統一戦に向け、「井上尚弥はまだ階級を上げない」として他団体王者に対戦をアピールした。

「なぜ他のフェザー級王者との対戦が実現しないのか理解できない」

エスピノサは2025年11月16日（日本時間）、地元メキシコのサンルイスポトシで同級9位アーノルド・ケガイ（ウクライナ、33）と防衛戦を行い、11回TKO勝利で4度目の防衛に成功した。

試合は、フェザー級としては規格外の身長185センチのエスピノサが、体格を生かして初回から主導権を握った。

長身から繰り出されるパンチはしなやかで、手数も多い。顔面、ボディーと次々にパンチを打ち込み、エスピノサのペースが続く。そして迎えた11回、開始早々にケガイが棄権して試合終了。一方的な試合で王者が王座を堅守した。

試合後、エスピノサは、米ボクシング専門メディア「ボクシングシーン」（ウェブ版）の取材に応じ、他団体フェザー級王者に王座統一戦を呼びかけた。

「ボクシングシーン」によると、エスピノサは「なぜ他のフェザー級王者との対戦が実現しないのか理解できない。26年は王座統一戦を最優先課題とする」とのプランを明かした上で、スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋、32）の名を出し、他団体王者を牽制した。

「フェザー級には統一王者が必要だ」

エスピノサは「（フェザー級王者の）誰も井上尚弥を待っていない。彼はまだ階級を上げないのだから、その言い訳は通用しない。フェザー級には統一王者が必要だ」と主張したという。

フェザー級の1階級下のスーパーバンタム級王者である井上は、12月27日にサウジアラビアで、WBC同級2位アラン・ピカソ（メキシコ、25）を相手に防衛戦を行う。

ピカソに勝利すれば、26年5月に東京で世界3階級制覇王者・中谷潤人（M・T、27）と対戦する予定。井上は将来的にフェザー級転向を視野に入れているが、転向は早くても中谷戦以降となり、時期に関しては不透明だ。

現在、フェザー級にはエスピノサ以外に3人の正規王者が存在する。

WBAはニック・ボール（英国、28）、WBCはスティーブン・フルトン（米国、31）、IBFはアンジェロ・レオ（米国、31）が王座を保持。WBA王者ボールは、井上との対戦を望んでおり、実際、12月の対戦候補に挙がったが、井上陣営が軌道修正した。

フェザー級統一王者を目指すエスピノサは、「俺のチームに働きかけて、彼ら（他団体王者）をリングに立たせるつもりだ。実現さえすれば、順番はどうでもいい。彼らは明らかに互いに戦いたがっていない。だから俺が全員を追いかける」と意気込みを語ったという。