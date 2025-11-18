ハーゲンダッツ ミニカップの新たなレギュラーメニューとして「ガナッシュショコラ」が登場！

濃密でなめらかなガナッシュの魅力をくちどけの変化とともに楽しむ新定番フレーバーです☆

ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」

価格：351円(税込)

発売日：2025年11月18日（火）

内容量：110ml

販売先：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

ハーゲンダッツが展開するミニカップ「バニラ」や「ストロベリー」と同様に、年間を通して販売するハーゲンダッツ ミニカップ定番スイーツとして新たに「ガナッシュショコラ」が仲間入り。

「ガナッシュショコラ」は、ゆっくり時間をかけて溶けていく、なめらかな質感が特長の濃密ガナッシュを入れた層構造のチョコレートアイスクリームです☆

ミニカップ『ガナッシュショコラ』の特徴

チョコレートのまろやかな甘味と程よい苦みがクリーミーに広がるガナッシュアイスクリームの中に、コク深い濃密ガナッシュを閉じ込めた、ご褒美感のあるフレーバーです。

チョコレートに生クリームを混ぜ合わせた、なめらかな質感が特長的な“ガナッシュ”に着目し、ゆっくりと溶けていくくちどけが楽しめる上質感のあるチョコレートアイスクリームに仕上げられています。

くちどけの変化とともに、奥行きのある味わいが心地よく続く余韻を堪能できます。

こだわりポイント1「クリーミーに広がる味わいのガナッシュアイスクリーム」

ガナッシュアイスクリームは、世界各国の原料から、華やかな風味が特長的なエクアドル産のカカオマスを厳選。

異なるチョコレート原料の組み合わせや脂肪分・甘さの調整を何度も重ね、バランスよく厚みのある味わいに仕上げています。

濃密ガナッシュの風味とのバランスにこだわり、コクがありながらくどくなく、まろやかな甘みが楽しめる味わいを表現しています。

こだわりポイント2「ゆっくりと溶けていくなめらかな質感の濃密ガナッシュ」

濃密ガナッシュは、チョコレートらしいなめらかさを表現するため、生クリームの配合比や糖度・粘度などのバランスを何度も調整。

絶妙なくちどけが楽しめる味わいに仕上がっています。

カカオらしい苦味と重厚感のある味わいで、ガナッシュアイスクリームとの味わいの濃淡も楽しめます。

通年販売のミニカップ定番フレーバーは全部で8種類

年間を通して楽しめるハーゲンダッツのミニカップフレーバーは全部で8種類。

今回新登場したミニカップ「ガナッシュショコラ」と一緒に楽しめる、ほかの定番フレーバーを紹介していきます。

ミニカップ「バニラ」

甘く豊かなマダガスカル産バニラの香りを楽しめる「バニラ」

バニラビーンズの中でも深い香りが特長のレッドビーンズを使用した、リッチでクリーミーな味わいが特長です。

創業以来多くの人に愛され続けている、ハーゲンダッツを象徴するフレーバーです。

ミニカップ「ストロベリー」

丁寧に手摘みした、みずみずしいイチゴの果肉と果汁をぜいたくに使用した「ストロベリー」

複数のイチゴをブレンドし、ハーゲンダッツの濃厚な味わいのミルクと混ぜても果実本来のフルーティーさや、果肉の食感がしっかり生きるように仕上げられたアイスクリームです。

ミニカップ「グリーンティー」

日本での開発第1号アイスクリームとして1996年に誕生した「グリーンティー」

熱と光に弱い抹茶の品質を守るために、暗闇の中で石臼で丁寧に挽いた香り高い抹茶を使用しています。

上質な抹茶だけを惜しみなく使用し、深くて濃厚な本格的な味わいを楽しめます。

ミニカップ「クッキー＆クリーム」

バニラアイスクリームにハーゲンダッツオリジナルのココアクッキーを混ぜ込んだ「クッキー＆クリーム」

ほろ苦く香ばしいココアクッキーとクリーミーなアイスクリームの組み合わせが絶妙なハーモニーを奏でます。

ミニカップ「マカデミアナッツ」

濃厚な味わいのバタースカッチアイスクリームに、香ばしくローストしたマカデミアナッツを混ぜ込んだ「マカデミアナッツ」

ナッツのカリカリとした食感の楽しさと、濃厚なアイスクリームの味わいがマッチしたリッチなフレーバーです。

ミニカップ「ラムレーズン」

「ラムレーズン」は、ハーゲンダッツオリジナルの香り高いラム酒にじっくりと漬け込んだレーズンを使用した、濃厚で贅沢な味わいのアイスクリーム。

芳醇な味わいと香りが特長のラムレーズンが生み出す上品で洗練された味わいを楽しめます。

※アルコール分0.7%を含む

ミニカップ「ザ・ミルク」

ハーゲンダッツこだわりのミルクをシンプルに贅沢に味わう、ミルクアイスクリームの決定版「ザ・ミルク」

ミルク、砂糖、卵、塩の4つの素材のみを使用し、圧倒的なミルク感とすっきりとした後味が楽しめる味わいに仕上げられています。

コク深く濃密なチョコレートの味わいと口どけで癒しのひとときを過ごせる、ハーゲンダッツ ミニカップの新たな定番フレーバー！

ハーゲンダッツ ミニカップ「ガナッシュショコラ」は、2025年11月18日（火）より、全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどにて通年販売されます。

