sacai「THE t-shirt」が再登場。ロングスリーブを加えた第2弾がAoyama限定で発売
sacai（サカイ）から、パックTシャツ「THE t-shirt」の第2弾が登場します。前回リリースされ人気を集めたショートスリーブTシャツに加え、今回はロングスリーブTシャツが新たにラインナップ。11月21日（金）より、sacai Aoyama 限定で発売されます。
ショートスリーブ/Courtesy of sacai
ミニマルな発想から生まれた「THE t-shirt」は、日常的に着られるベーシックウェアを、sacaiらしい視点で再構築したアイテムです。ネックラインのステッチワークのみで個性を表現した潔いデザインで、ロゴなどの装飾を一切排したシンプルさが特徴。適度な厚みのコットン100%素材を用いた2枚組のパック仕様で、ベーシックでありながら長く愛用できる実用性を備えています。
ショートスリーブ/Courtesy of sacai
今回は、前回のショートスリーブTシャツ（2枚入り 税込25,300円）に加え、新たにロングスリーブTシャツ（2枚入り 税込28,600円）が登場。どちらもブラックとホワイトの2色展開で、クローゼットの定番としてスタイリングに取り入れやすいラインナップとなっています。
ロングスリーブ/Courtesy of sacai
「THE t-shirt」は、sacaiが持つ“ベーシックを再定義する”という姿勢を体現したアイテム。多様なスタイルに自然に馴染み、タイムレスに着られるプロダクトとして、ブランドのアイデンティティをシンプルな形に落とし込んでいます。
ロングスリーブ/Courtesy of sacai
<国内販売店舗>
sacai Aoyama（フラッグシップストア）
住所：東京都港区南青山5-4-44 南青山シティハウスA-1F、2F
商品：
・ショートスリーブTシャツ（2枚入り 税込25,300円）
・ロングスリーブTシャツ（2枚入り 税込28,600円）
発売日：11月21日（金）
ショートスリーブ/Courtesy of sacai
