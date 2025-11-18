この時期だけのスペシャル店舗装飾や冬にぴったりのぬいぐるみシリーズ！ディズニーストア「クリスマスイベント」特集
ディズニーストアが、クリスマスシーズンを盛り上げる様々なイベントを実施。
この時期だけのスペシャル店舗装飾や、きらきら輝く冬にぴったりのぬいぐるみシリーズも登場します☆
ディズニーストア「2025 クリスマスイベント」特集
特集ページURL：http://disneystore.jp/disneystore-christmas2025/news/
ディズニーストアが、一年に一度のスペシャルなクリスマスシーズンを彩るイベントを実施。
2025年のクリスマスは、ディズニーの仲間たちがサンタクロースに大変身！
クリスマスをより楽しむためのコンテンツを紹介していきます☆
羽田空港：オリジナルクリスマスツリー／AR体験＆特典キャンペーン
クリスマスツリー設置期間・AR体験＆特典キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイスに、ディズニーストアのオリジナルクリスマスツリーが登場。
ツリーには、発売中の「DISNEY CHRISTMAS」コレクションより、アイシングクッキーをイメージしたぬいぐるみキーホルダーと同じデザインのオーナメントが飾られているのも見どころです。
クリスマスARフォトキャンペーン
クリスマスカード配布期間：2025年12月9日（火）〜12月25日（木）※クリスマスカードが無くなり次第終了
カード引換え可能時間：午前9時〜午後7時
参加方法：
1. ARを起動してミッキーたちと写真を撮影してください。
2. 「＃ディズニーストア羽田空港」を付けてXまたはInstagram（ストーリーズも可）で投稿。
3. ディズニーストアのポップアップストアでキャストに投稿画面を見せて、クリスマスカードをゲット。
ツリーを背景にしたAR体験をSNS投稿することでプレゼントがもらえる「クリスマスARフォトキャンペーン」も実施。
12月9日から同会場にて開催予定のディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」にて数量限定のクリスマスカードがプレゼントされます。
※キャンペーンおよび賞品は、予告なく中止または変更される場合があります
※撮影の際は周りの方の迷惑にならないよう注意ください
ディズニーストアクラブ「デジタルクリスマスカード」
公開予定：2025年12月1日（月）10:00〜
ディズニーストアクラブに、心温まるメッセージを送ることができるデジタルクリスマスカードが登場。
クリスマスまでの毎週月曜に、新しいデザインが順次公開されます。
SNSでシェアしたり、大切な人に送ったりして笑顔あふれるクリスマスが楽しめます。
ディズニーストアクラブメンバー限定「クリスマスカード」プレゼント
プレゼント開始日：2025年12月8日（月）
ディズニーストアクラブメンバー会員限定の「クリスマスカード」プレゼントも実施。
デジタルクリスマスカードを店舗キャストに見せることで、スペシャルデザインのクリスマスカードが先着でプレゼントされます。
※カードはなくなり次第終了
ディズニーストア公式Xアカウント「#ディズニーストアクリスマスキャンペーン2025」
キャンペーン期間：2025年12月1日（月）12:00〜12月7日 (日) 23:59まで
ディズニーストア公式Xアカウント (＠Disneystorejp)にて「#ディズニーストアクリスマスキャンペーン2025」を開催。
1年間の感謝を込めて、抽選でディズニーストアグッズを届けするキャンペーンです。
※キャンペーンは都合により中止または変更される場合があります
一部店舗ではクリスマスをテーマにした特別な店内装飾を実施
ディズニーフラッグシップ東京
店内特別装飾実施店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、ルクア大阪店
装飾期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）
ディズニーストア一部店舗では、12月25日（木）までの期間限定で、クリスマスをテーマにした特別な店内装飾を展開。
ディズニーフラッグシップ東京
ディズニーフラッグシップ東京には、ここでしか出会えない隠れミッキーも☆
東京ディズニーリゾート店
ほかにも東京ディズニーリゾート店、
渋谷公園通り店
渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、ルクア大阪店にも特別な装飾が施されます。
きらきら輝くぬいぐるみシリーズ「Winter Shiny Color」が登場
グッズ名・価格：ぬいぐるみ 各4,400円(税込)
特集ページURL：http://disneystore.jp/plush/new/
オーロラのようにきらきら輝く糸を織り込んだ生地で仕立てた、冬にぴったりのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが2025年も登場。
ラインナップは「ドナルドダック」「くまのプーさん」「イーヨー」「スティッチ」「ディズニー マリー」「ペリー」の全6種類です。
淡いブルーやピンク、ホワイトのカラーリングが冬らしい透明感を演出します。
手袋やマフラー、ニット帽に身を包んだキャラクターたちの姿は、見ているだけで心がほっとするかわいさです☆
この時期だけのスペシャル店舗装飾や、きらきら輝く冬にぴったりのぬいぐるみシリーズが登場。
ディズニーストアにて開催されるクリスマスイベントやぬいぐるみシリーズ「Winter Shiny Color」の紹介でした☆
© Disney
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
※ 品切れ場合があります
※商品のデザイン、価格、発売日、販売店舗、仕様は変更になる場合があります
※一部店舗で取り扱いがない場合があります
