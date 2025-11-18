ディズニーストアが、クリスマスシーズンを盛り上げる様々なイベントを実施。

この時期だけのスペシャル店舗装飾や、きらきら輝く冬にぴったりのぬいぐるみシリーズも登場します☆

ディズニーストア「2025 クリスマスイベント」特集

特集ページURL：http://disneystore.jp/disneystore-christmas2025/news/

ディズニーストアが、一年に一度のスペシャルなクリスマスシーズンを彩るイベントを実施。

2025年のクリスマスは、ディズニーの仲間たちがサンタクロースに大変身！

クリスマスをより楽しむためのコンテンツを紹介していきます☆

羽田空港：オリジナルクリスマスツリー／AR体験＆特典キャンペーン

クリスマスツリー設置期間・AR体験＆特典キャンペーン期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）

羽田空港第1ターミナル2階マーケットプレイスに、ディズニーストアのオリジナルクリスマスツリーが登場。

ツリーには、発売中の「DISNEY CHRISTMAS」コレクションより、アイシングクッキーをイメージしたぬいぐるみキーホルダーと同じデザインのオーナメントが飾られているのも見どころです。

クリスマスARフォトキャンペーン

クリスマスカード配布期間：2025年12月9日（火）〜12月25日（木）※クリスマスカードが無くなり次第終了

カード引換え可能時間：午前9時〜午後7時

参加方法：

1. ARを起動してミッキーたちと写真を撮影してください。

2. 「＃ディズニーストア羽田空港」を付けてXまたはInstagram（ストーリーズも可）で投稿。

3. ディズニーストアのポップアップストアでキャストに投稿画面を見せて、クリスマスカードをゲット。

ツリーを背景にしたAR体験をSNS投稿することでプレゼントがもらえる「クリスマスARフォトキャンペーン」も実施。

12月9日から同会場にて開催予定のディズニーストアのポップアップ「ディズニーフラッグシップ東京ジャパンツアー」にて数量限定のクリスマスカードがプレゼントされます。

※キャンペーンおよび賞品は、予告なく中止または変更される場合があります

※撮影の際は周りの方の迷惑にならないよう注意ください

ディズニーストアクラブ「デジタルクリスマスカード」

公開予定：2025年12月1日（月）10:00〜

ディズニーストアクラブに、心温まるメッセージを送ることができるデジタルクリスマスカードが登場。

クリスマスまでの毎週月曜に、新しいデザインが順次公開されます。

SNSでシェアしたり、大切な人に送ったりして笑顔あふれるクリスマスが楽しめます。

ディズニーストアクラブメンバー限定「クリスマスカード」プレゼント

プレゼント開始日：2025年12月8日（月）

ディズニーストアクラブメンバー会員限定の「クリスマスカード」プレゼントも実施。

デジタルクリスマスカードを店舗キャストに見せることで、スペシャルデザインのクリスマスカードが先着でプレゼントされます。

※カードはなくなり次第終了

ディズニーストア公式Xアカウント「#ディズニーストアクリスマスキャンペーン2025」

キャンペーン期間：2025年12月1日（月）12:00〜12月7日 (日) 23:59まで

ディズニーストア公式Xアカウント (＠Disneystorejp)にて「#ディズニーストアクリスマスキャンペーン2025」を開催。

1年間の感謝を込めて、抽選でディズニーストアグッズを届けするキャンペーンです。

※キャンペーンは都合により中止または変更される場合があります

一部店舗ではクリスマスをテーマにした特別な店内装飾を実施

ディズニーフラッグシップ東京

店内特別装飾実施店舗：ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、ルクア大阪店

装飾期間：2025年11月4日（火）〜12月25日（木）

ディズニーストア一部店舗では、12月25日（木）までの期間限定で、クリスマスをテーマにした特別な店内装飾を展開。

ディズニーフラッグシップ東京

ディズニーフラッグシップ東京には、ここでしか出会えない隠れミッキーも☆

東京ディズニーリゾート店

ほかにも東京ディズニーリゾート店、

渋谷公園通り店

渋谷公園通り店、名古屋ゲートタワーモール店、ルクア大阪店にも特別な装飾が施されます。

きらきら輝くぬいぐるみシリーズ「Winter Shiny Color」が登場

グッズ名・価格：ぬいぐるみ 各4,400円(税込)

特集ページURL：http://disneystore.jp/plush/new/

オーロラのようにきらきら輝く糸を織り込んだ生地で仕立てた、冬にぴったりのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンが2025年も登場。

ラインナップは「ドナルドダック」「くまのプーさん」「イーヨー」「スティッチ」「ディズニー マリー」「ペリー」の全6種類です。

淡いブルーやピンク、ホワイトのカラーリングが冬らしい透明感を演出します。

手袋やマフラー、ニット帽に身を包んだキャラクターたちの姿は、見ているだけで心がほっとするかわいさです☆

この時期だけのスペシャル店舗装飾や、きらきら輝く冬にぴったりのぬいぐるみシリーズが登場。

ディズニーストアにて開催されるクリスマスイベントやぬいぐるみシリーズ「Winter Shiny Color」の紹介でした☆

