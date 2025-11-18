南魚沼保健所は17日、市内で毒きのこ「ドクササコ」による食中毒が発生したと発表しました。60代から90代の男女4人が発症し、1人が入院しているということです。



南魚沼保健所によりますと、市内在住の90代男性が11月9日に市内の山林で食用きのこと思って採取した野生きのこを持ち帰り、自宅で家族4人でけんちん汁やみそ汁に調理して食べたところ、きのこを採取した90代男性が13日午後6時半頃から手足の指の痛みなどを訴え、14日に医療機関を受診したということです。その後、16日には60代の男性と女性が、17日には80代女性に同様の症状が現れ、90代男性と60代男性が再び医療機関を受診しました。18日現在、90代男性は入院しているということです。





採取されたきのこは家族で消費し、ほかの人には譲渡されていないということです。医療機関から17日午前、南魚沼保健所へ連絡があったことから、保健所が調査を開始。きのこが採取された現場付近で同じ特徴のきのこを採取し、専門家に鑑別依頼したところ、有毒の「ドクササコ」であることが判明。患者の症状がドクササコによる中毒症状と一致することなどから、ドクササコによる食中毒と断定しました。ドクササコは、傘の大きさが5～10センチで、広葉樹林や竹やぶの地上に発生していて、カヤタケや、ナラタケ、ホテイシメジなどと間違えて、食中毒になることが多い毒きのこです。誤って食べると、食後6時間から1週間程度経過してから、手足の先が赤くはれ、激痛が伴い、この症状が1か月以上続くということです。県は18日、県内でこの秋、初めて毒きのこによる食中毒が発生したとして、「毒きのこ食中毒発生注意報」を発令し、注意を呼び掛けています。＜注意ポイント＞・種類の判定できないきのこは「採らない」「食べない」「人にあげない」・確実に鑑別できる専門家に鑑別してもらう※画像提供：新潟県