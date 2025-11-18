ポラール・エレクトロ・ジャパンは18日、スクリーンレスのリスト型ヘルスケアバンド「POLAR Loop」を発表した。価格は2万9700円。2026年2月上旬頃の一般販売に先立ち、11月末頃にクラウドファンディングプラットフォーム「Makuake」で先行販売される（2万3700円）。

市中のリストバンド型ヘルスケアバンドでは、スクリーンが備えられており、現在時刻や歩数、脈拍などのデータや、スマートフォンの通知を確認できる。「POLAR Loop」では、画面をあえてなくし、通知やアラームも鳴らないデバイスとすることで、「情報過多な日々から少し距離を置き、自分のペースで心と体を整えられる」とアピールする。

歩数やアクティビティをバックグラウンドでデバイス本体に自動記録し、データはポーラルのスマートフォンアプリ「Polar Flow」で確認できる。運動は自動で検知し、時間や心拍数、距離やスピードなどを記録。アプリを使えば手動でも記録を始められる。

また、睡眠モニタリング機能も備えており、睡眠の質や量、時間、深度などを自動でモニタリングする。心拍センサーは3色10個のLEDを搭載し、より精度の高い計測を実現している。

本体の大きさは42×27×9mm、重さは19.5g（リストバンド込みで29.5g）。30m防水に対応しており、iOSとAndroidに対応する。リストバンドはS-MとM-Lの2種類のリストバンドが同梱されている。

本体カラーはベージュ、ブラック、ブラウンをラインアップ。別売（3850円）で交換用リストバンドも用意されており、ベージュ、ブラック、ブラウン、オレンジ、ネイビー、グリーンの6色で展開される。