九州南部を襲った８月の大雨で不通となり、列車が来ないにもかかわらず、多くの人を引きつける駅弁がある。

ＪＲ肥薩線の無人駅・嘉例川（かれいがわ）駅（鹿児島県霧島市）で、地元の一家が２０年以上手作りしてきた素朴な逸品は今春、ＪＲ九州主催の九州駅弁グランプリを１５年ぶりに制した。一家は車で訪れるファンの行列に励まされながら、傷ついた地域をもり立てようと奮闘している。（林尭志）

１時間で完売

３連休最終日の今月３日。午前１０時を過ぎると、鹿児島市内から車で１時間ほどの嘉例川駅に、レンタカーや県外ナンバーの大型バイクが続々と乗りつけた。築１２０年を超える木造駅舎の入り口には、あっという間に十数人の行列ができた。お目当ては、土・日と祝日だけ販売される駅弁「百年の旅物語 かれい川」（１８００円）だ。

シイタケとタケノコの炊き込みご飯、鹿児島弁で「ガネ」と呼ばれるサツマイモの天ぷら、千切り大根の煮物――。肉や魚は入らず派手さはないが、地元農産品がふんだんに使われ、どこか懐かしい。この日は約１１０個がわずか１時間で完売した。遠方からのリピーターも多く、広島県福山市の会社員男性（４４）は「他の駅弁にない素朴な味わいが好き。一度食べたら忘れられない」と魅力を語る。

「１００年前の旅人」

駅舎の歴史にちなんだ「百年の旅物語」は２００４年２月、九州新幹線の部分開業に合わせて肥薩線で観光列車「はやとの風」の運行が始まるのを記念し、地元観光協会が企画した駅弁コンペから生まれた。

考案したのは当時、主婦業の傍ら総菜を移動販売していた山田まゆみさん（６８）。有名旅館の料理人らが作る豪華な弁当に交じり、「１００年前の旅人が食べる様子を想像して作った」という飾り気のない弁当は審査員の心をつかみ、翌月からの販売が決まった。

だが、駅敷地内での販売許可がしばらく下りず、出だしから売り上げは低迷した。「こんなにおいしいのにね……」。シイタケを提供してくれた農家松下さえ子さん（６６）と売れ残りを食べながら慰め合う日が続いた。

潮目が変わったのは同年６月。売れ残りの１個を駅に着いたはやとの風の客室乗務員に渡すと、２日後、ＪＲ九州から車内販売の話が舞い込んだ。味に感動した乗務員らが「車内で売りたい」と本社に掛け合ってくれたという。そのうちの一人で元乗務員の池田由香さん（５１）は「味、香り、見た目の全てが列車の雰囲気にピッタリ。自信を持って薦められた」と振り返る。

山田さんは毎週、夜明け前から、夫の文昭さん（７６）と長女の今別府佳代さん（４３）らと霧島市内の自宅敷地内に設けた小さな調理場に立ち、変わらぬ味を届け続けた。

０８〜１０年にはファン投票などで決まる「九州の駅弁ランキング（現・九州駅弁グランプリ）」で３年連続１位を獲得し、人気は急上昇。霧島山系の山あいの無人駅には列車や車でファンが訪れた。有名になると、電話で「肉を入れろ」「量が多すぎる」と伝えてくる人もいて心を削られたが、「ずっと買いに行きたい。無理はしないで」という優しい言葉に救われた。

災害に負けず

ところが、肥薩線は相次ぐ災害に見舞われた。２０年７月の九州豪雨で北側の八代（熊本県八代市）―吉松（鹿児島県湧水町）駅間が不通に。その影響で一時運休したはやとの風は２２年３月に運行を終えた。今夏には追い打ちをかけるように、嘉例川駅を含む吉松―隼人（霧島市）駅間も大雨被害で運休となり、再開のめどは立っていない。

それでも、やめようとは思わなかった。「列車が来てこその駅だけど、（車などで）買いに来てくれる人がいる」。１３年に生み出した別の弁当も「九州一」に輝き、今春は２１年間変わらぬ「百年の旅物語」が１５年ぶりに返り咲いた。買い求める人たちの笑顔や応援の言葉に触れるたび、元気をもらっているという。

ＪＲ九州は年内の復旧は困難との見通しを示しており、しばらく「列車が来ない駅の駅弁」が続く。山田さんは「列車で嘉例川に来るのを心待ちにしている人たちのためにも、おいしい駅弁を作り続けて地域をもり立てたい」と誓う。

駅弁は当日販売のほか、２日前までの予約で取り置きもできる。問い合わせは森の弁当やまだ屋（０９０・２０８５・００２０）へ。