1食あたり1,124kcalの「豚骨めし&ペペロンチーノ」など、チョモランマ級の背徳メシ6品が登場【セブン×ドカ食いダイスキ! もちづきさん】

セブン‐イレブン･ジャパンは、グルメ漫画『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』(原作:まるよのかもめ)とのコラボレーション第2弾商品を、11月18日から全国のセブン‐イレブンで順次発売する。

今回は、「でかい」「おいしい」「幸せ」をテーマとした新商品6品をラインアップ。作中の主人公･望月美琴が思いきり食べて幸せになるドカ食いの世界観を再現したという。担当者は「味やボリュームのインパクトはもちろん、見た目にも楽しめるチョモランマ級の商品を取りそろえた」とコメントしている。

ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆ドカ盛り!欲張り中華弁当

油淋鶏･餃子･麻婆春雨･中華風ペペロンチーノを一度に楽しめる、まさに“チョモランマ盛り”の中華弁当。ずしっとした重みと、中華のフルコースを詰め込んだような満足感が楽しめる。

価格:753.84円

熱量:1食あたり1,033kcal

発売日:11月18日(火)

販売エリア:全国

セブン‐イレブン「ドカ盛り!欲張り中華弁当」

◆ドカ盛り!にんにくマヨ&チーズの豚骨めし&ペペロンチーノ

豚骨のコクが食欲をそそる豚骨めしに、唐揚げとペペロンチーノを組み合わせ、濃厚なチーズと背油にんにくマヨをかけた。こってり&ガツンとした味わい。

価格:753.84円

熱量:1食あたり1,124kcal

発売日:11月18日(火)

販売エリア:全国

セブン‐イレブン「ドカ盛り!にんにくマヨ&チーズの豚骨めし&ペペロンチーノ」

◆ハム&ソフトサラミサンド

ハムカツ･ハムサラダ･ソフトサラミの3種類を味わえる、肉好きなもちづきさんも満足のサンドイッチ。それぞれの具材に合わせたソースを組み合わせ、最後まで飽きずに楽しめる。

価格:451.44円

熱量:1食あたり494kcal

発売日:11月18日(火)〜順次

販売エリア:全国

セブン‐イレブン「ハム&ソフトサラミサンド」

◆とびでたコロッケパン

パンからとびでた特大コロッケを大胆にサンドした。大きなコロッケはフルーティーなソースと組み合わせることで食べ進みの良い仕立てとした。

価格:343.44円

熱量:1食あたり661kcal

発売日:11月18日(火)〜順次

販売エリア:全国

セブン‐イレブン「とびでたコロッケパン」

◆あふれたピザパン

オニオン･コーン･ベーコン･チーズの4つの具材をのせた、ボリュームたっぷりのピザパン。

価格:343.44円

熱量:1食あたり470kcal

発売日:11月18日(火)〜順次

販売エリア:全国(沖縄県を除く)

セブン‐イレブン「あふれたピザパン」

◆クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン

とろけるミルクプリンの上に、ホイップクリームと練乳ソースを重ねた贅沢スイーツ。なめらかな口あたりで“飲めるハイカロリー”と呼びたくなる背徳感たっぷりの味わいだという。

価格:680.40円

熱量:1食あたり約698kcal

発売日:11月16日(日)〜順次

販売エリア:全国

セブン‐イレブン「クリームドカ盛り!背徳ミルクプリン」

〈『ドカ食いダイスキ! もちづきさん』とは〉

2024年5月から「ヤングアニマルZERO」「ヤングアニマルWeb」(白泉社)で連載中の、まるよのかもめ氏による人気漫画。21歳の営業事務･望月美琴のおっとりしてほんわかした日常に、常識を超えたドカ食いという非日常が混ざり込む、グルメ×ギャグ漫画だ。

作品では「がっつり･こってり･山盛りの食べ物をひたすらに食す」シーンが多数登場し、カロリー限界突破の禁断グルメギャグとして人気を博しているという。