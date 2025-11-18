大原優乃、肩出しTシャツから美脚スラリ “奇跡”の公演オフショット公開
【モデルプレス＝2025/11/18】女優・タレントの大原優乃が17日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】26歳女優「スタイル抜群」肩出しTシャツから美脚スラリ
大原は「この日を開催できたこと。大げさでもなく、奇跡だと思っています」と、16日に開催したDream5が9年ぶりに再集結したイベント『Dream5 15th Limited Event 2025』について感動を表現。「ここまで支えてくださったすべての方に感謝です」「ステージから見た景色は忘れません」とファンへの感謝を綴った。
投稿では、ライブショットを多数公開。肩を大胆に開けたデザインのTシャツにミニ丈のボトムスを合わせ、ロングブーツを履いた1枚では、スラリとした美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「奇跡を見せてくれてありがとう」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「ステージ衣装が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】26歳女優「スタイル抜群」肩出しTシャツから美脚スラリ
◆大原優乃、肩出しTシャツ姿で美脚披露
大原は「この日を開催できたこと。大げさでもなく、奇跡だと思っています」と、16日に開催したDream5が9年ぶりに再集結したイベント『Dream5 15th Limited Event 2025』について感動を表現。「ここまで支えてくださったすべての方に感謝です」「ステージから見た景色は忘れません」とファンへの感謝を綴った。
◆大原優乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「奇跡を見せてくれてありがとう」「スタイル抜群」「可愛すぎる」「ステージ衣装が素敵」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】