カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル モンスターハンター 迅竜 ナルガクルガ / 鋼龍 クシャルダオラ 復刻版」をそれぞれ2026年5月28日に再販する。価格は各22,000円。

本製品は、ゲーム「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスター「迅竜 ナルガクルガ」と「鋼龍 クシャルダオラ」を、同社のフィギュアシリーズ「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル」より商品化したもの。

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル モンスターハンター 迅竜 ナルガクルガ」は、原型制作を「ゴア・マガラ」や「ブラキディオス」などの数多くのクリエイターズモデルの原型を手掛けた東誉氏が担当しており、密林に潜み獲物を虎視眈々と狙う、まさにその一瞬を切り取った緊張感のある造形に仕上げている。

「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル モンスターハンター 鋼龍 クシャルダオラ 復刻版」は、2015年11月に発売された「鋼龍 クシャルダオラ」を当時の仕様そのままに商品化。脱皮した抜け殻をモチーフにした台座の上に静かに佇むクシャルダオラを表現しており、原型は数々のクリエイターズモデルを手掛けてきた大山竜氏が担当。金属を思わせる独特な甲殻など、細部のディティールにもこだわり抜いた造形となっている。

サイズ：H 約308mm × W 約255mm × D 約208mm 素材：PVC、ABSサイズ：H 約320mm × W 約260mm × D 約230mm 素材：PVC、ABS

