メリーチョコレート新作が華やかにリニューアル！“はじける”レトロ喫茶スイーツ♡
2026年のバレンタインに向けて、人気ブランド「はじけるキャンディチョコレート。」が待望のリニューアル♡レトロ喫茶の色鮮やかなドリンクやスイーツから着想を得たシリーズは、見た目の可愛さだけでなく、口の中でパチっと弾ける新感覚の食感が魅力。12月23日からオンラインで予約開始、1月上旬より店頭でも順次展開されます。ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりです♪
レトロ喫茶風の新作チョコが可愛い
コーラフロートチョコレート
メロンクリームソーダチョコレート
ミックスジュースチョコレート
オムライス缶
リニューアルした「はじけるキャンディチョコレート。」は、どこか懐かしい喫茶店の世界観をぎゅっと詰め込んだ一品。
コーラフロートチョコレート（5個入432円）やメロンクリームソーダチョコレート（5個入432円）など、彩りも味わいもレトロで胸が高まります。
さらに、今年は“ミックスジュース”や“オムライス風”といったユニークなフレーバーが仲間入り。ひと口ごとに、懐かしさがパチっと弾ける楽しさが広がります。
チーズガーデン『チーズバウム』がグランプリ受賞♡秋冬限定フレーバーも登場
選ぶのが楽しい多彩なラインナップ
アソートメント缶
アソートメント缶（ミニ）
ホットケーキ缶＆ショートケーキ缶
毎年人気のアソートメント缶（18個入1,944円／ミニ9個入1,080円）は、5種類のドリンクモチーフがレトロな缶に詰め込まれ、コレクションしたくなる可愛さ。
ホットケーキ缶＆ショートケーキ缶（10個入1,728円）は、甘さの違いを食べ比べできるのも魅力です。
サイダーチョコレート
いちごソーダチョコレート
忘れられない清涼感のサイダーチョコレート（5個入432円）や、甘酸っぱいいちごソーダチョコレート（5個入432円）など、気分に合わせて選べます。
限定缶はギフトにもぴったり♡
喫茶メニュー缶
フルーツサンド缶
百貨店限定の喫茶メニュー缶（25個入2,700円）は、全種類が一度に味わえる贅沢なセット。
フルーツサンド缶（8個入1,296円）やオムライス缶（8個入1,296円）など、話題性たっぷりの限定フレーバーは、特別なギフトにも最適です。
子どもの頃に味わったような“懐かしい甘さ”と、新感覚のはじける食感が重なり、大切な人とシェアしたくなる可愛らしさが詰まっています♪
バレンタインを彩る“レトロ可愛い”甘さを
今年のメリーチョコレートは、可愛さも味わいもパワーアップ。忙しい毎日でも、ひと粒のチョコがレトロ喫茶にいるような癒しのひとときをくれます。
自分への小さなご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったり。
懐かしさと新しさが共存する「はじけるキャンディチョコレート。」が、2026年のバレンタインをより特別なものにしてくれそうです♪