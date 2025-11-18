【WWE】RAW（11月10日／日本時間11日／マサチューセッツ・ボストン）

【映像】元チアの美女レスラー、舞台裏でグーパンKO被害

最近、覚醒を感じさせる元チアリーダーの美人レスラーが、王座挑戦が発表された直後に舞台裏で不意打ちのグーパン被害。まさかの出来事に会場が騒然となり「可哀想」「ひでえ」「治安悪すぎる」などの声が上がった。

マキシン・デュプリと現女子インターコンチネンタル王者・ベッキー・リンチによるバックステージでのひと悶着が、ファンの熱気を大きく高めた。

王座の次期挑戦者としてマキシンが正式に指名され、バックステージでは「RAW」の代表アダム・ピアースが「修行はどうだ？ ベッキーと戦う準備は？」と問いかける。マキシンも「修行は順調だけど準備ができているかどうか」と謙虚なコメントを返した。しかし、彼女は最近の非タイトル戦でベッキーにカウントアウト勝ちとDQ勝ちで2連勝を収めており、急成長を見せている。11月17日のMSG（マジソン・スクエア・ガーデン）での「RAW」でタイトル戦が決定した。

10月20日のアップセットをきっかけに王座挑戦権を獲得し、「新世代の野心 vs ベテランのプライド」という構図が完成。マキシンはこれまで戸澤陽らとの“陽キャ”ユニット「アルファ・アカデミー」のマネージャーとしてコミカルに振る舞ってきたが、ここへ来て元チアリーダーの恵まれたフィジカルと身体能力が覚醒。「ひょっとしてチャンピオンになれるかも？」という空気が漂い始めている。

会場もマキシンを後押しするムード。アダムGMも「運がなくても勝てるぞ」と“マキシンちゃん贔屓”を隠さない雰囲気だが、ここでどこに潜んでいたのか王者ベッキー・リンチが影からぬるっと登場。強烈なカウンター気味の右ストレートを炸裂させ、「お前じゃ無理だ」と捨て台詞。いつもはニコニコのマキシンが、この瞬間ばかりは鋭い表情を見せた。

この襲撃シーンにファンも騒然。「可哀想」「ひでえパンチ」「治安悪すぎ」「ベッキーパイセン容赦ねえ」と常套句が飛び交い、「マキシン頑張って！」「ベルト取りそう？」と早くも応援ムードが広がる。

なかには「戸澤さんはベッキーのパンチでノックアウトされたのに」と痛烈な指摘も。数カ月前の「RAW」で、戸澤陽がベッキーの“グーパン”に一撃KOされたという抗争の原点を蒸し返す声も。しかし、この日のマキシンはアゴに強烈なストレートをカウンターで喰らったにも関わらず、鬼の形相。そんなタフさも、彼女の進化を感じさせるひと幕だった。（ABEMA／WWE『RAW』）