KEY TO LITの猪狩蒼弥（23）が、17日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」に出演。番組初登場の11人組グローバルボーイズグループINIの池崎理人（24）に対抗心を燃やした。

今回は「二級建築士合格めざすタナカ先生が秋の京都奈良で出張授業SP」。司会のアンガールズ田中卓志（49）とタレント村重杏奈（27）が、専門家とともに平等院、東大寺、復元工事中の平城宮跡などの世界遺産や国宝を巡るVTRを放送。゛知りたがリスト゛の村重が積極的に質問し、そこから出題した。猪狩は、お笑い芸人やす子（27）と「おば科」で出演した。

「日本最古の橋と言われている宇治橋にあるスペースで行われていた、宇治茶に関すること」を当てる問題で、同志社大出の池崎は、橋の守り神橋姫への貢ぎ物として「お茶をつくってささげていたのかな」と答えた。

田中が同大卒の池崎に「めちゃくちゃ賢いんですね」と言うと、池崎は「まあまあまあまあ、ちょっと、はい…」と照れ笑い。それをみた猪狩が「何なんだよ？」と反応。田中が「グループ系が（ゲストで）来ると、猪狩君がいい顔しないのよ」。猪狩も「俺より背も高い時点で、ちょっとイラっと来ている」。田中が今度は、池崎に「猪狩君には勝てる？」と聞くと、池崎は「まあ、勝てるんじゃないですかね」と笑み。猪狩は「見せつけてやりますよ」と闘志をあらわにした。

猪狩は平仮名で「うんぱん」と答えた。「水の運搬です。（橋から）下におりたりする手間を省ける」と解説。答えは「お茶を飲むための水くみ」で、猪狩が解答者8人中、ただ1人正解。「やった！」とガッツポーズする猪狩に対し、池崎は「運搬、めっちゃざっくりしてて悔しいな」と苦笑いした。