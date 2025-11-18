タレント村重杏奈（27）が、17日放送のフジテレビ系「呼び出し先生タナカ」に出演。鋭い質問を連発した。

今回は「二級建築士合格めざすタナカ先生が秋の京都奈良で出張授業SP」。司会のアンガールズ田中卓志（49）と村重が、専門家とともに平等院、東大寺、復元中の平城宮跡などの世界遺産や国宝を巡ったVTRを放送。゛知りたがリスト゛の村重が積極的に質問をし、そこから出題された。

京都・平等院の前で、村重が神社仏閣専門家の坂原弘康氏に「なんでここは『院』なんですか？『寺』じゃなくて」と質問。これが、「院」が使われていたのは「皇室の居住地」「仏教の研究機関」のどちらか、の2択問題に。VTRを見ていたスタジオの解答者から一斉に声が上がる。解答者の1人、タレントふかわりょう（51）は「すごい角度きたな」と村重の質問に驚いた様子。答えは「皇室の居住地」で正解者は解答者8人中4人だった。

続いて平等院の敷地内にある博物館に行き、雲中供養菩薩（ぼさつ）像を見ると、村重が「あれ？持っていますね」と菩薩の大半が手にしている物を指摘。これが何かが出題された。答えは楽器で、正解は3人。

奈良・東大寺の大仏殿前に敷かれている石を見て、「模様と色がバラバラです」と、4種類に分かれている理由を質問。正解は仏教発祥のインドから中国、朝鮮半島を通って日本にきた伝来の流れを表したもので、正解はお笑い芸人のきくりん（49）だけだった。

奈良・平城宮跡では「いちばん最初に日本で大工さんになった人って、有名じゃないんですかね？」と質問。これも「小野妹子」と「聖徳太子」の2択問題になり、正解の聖徳太子を選択した解答者は3人だった。

解答者の1人、俳優の辰巳琢郎（67）が「村重、すごい」と言うなど、シンプルで鋭い質問に解答者が翻弄（ほんろう）された。