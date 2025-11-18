【千代田区＆中央区】スイーツ人気ランキングTOP10発表！ 1位はあの定番和菓子＆入手困難なご当地スイーツも
千代田区と中央区内の参加アンテナショップからエントリーされた全31品のスイーツ。投票により決まった人気ランキングが発表されました。今回、上位10店舗の絶品スイーツを紹介します。
2位は、シン・エヒメの「まるごとみかん大福」。愛媛県産の厳選みかんを丸ごと使用しており、もっちりとした求肥と上品な白あん、爽やかな甘さなどが味わえる逸品です。
1位に輝いたのは、日本橋ふくしま館「MIDETTE」の「ままどおる」です。ミルク味のあんをバター使用の生地で包み込んだ焼き菓子で、ずっと変わらない味わいが魅力です。
また特に知っておきたいのは、7位にランクインした八重洲いしかわテラスの「圓八あんころ餅」です。日本3大あんころ餅の一つですが、日持ちがしないため、石川県外に出回るのは珍しいとされています。同店舗では、毎週土曜日、日曜日に数量限定で販売。夕方には完売してしまう大人気スイーツのため、週末の早い時間を狙って訪れるのが得策です。
その他にも、6位の「北海道ミルクソフトクリーム」、8位に同率で入ったモチモチ食感の「生もみじ」やリキュールシロップがたっぷりの「リキュールマロン」など、全10店舗のこだわりが詰まった逸品がラインナップされています。
アンテナショップに寄った際には、人気スイーツをぜひお土産に購入してはいかがでしょうか。(文:橋酒 瑛麗瑠)
「殿堂入り」トップ3スイーツ3位は、上越妙高 新潟食の蔵「雪國商店」の「カマンベールソフトクリーム」。都内で食べられるのは同店舗だけという大評判のソフトクリームで、濃厚なチーズと牛乳のコクが特徴的です。
貴重な限定品も！ 4位以下の“こだわり”スイーツ4位以下にも、個性豊かで知って得するこだわりの逸品が並びます。同率4位には、甘さ控えめゲランド塩を効かせた宮城ふるさとプラザの「バター最中」と、黄身と白身の割合が5対3でより濃厚な味わいの日本橋長崎館「長崎五三焼カステラ」が入りました。
