ÇîÂ¿ÂçµÈ¡Ö¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¤Î¥í¥±¤Ï¡©¡×¡¡Ê¡²¬¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤óÅ¹¤ÎÌ£¤ËÃæÀî²È¤â´¶Æ°
¡¡11·î21Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¤Ê¤ó¤·¤è¤¦¤È¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¢TNC¡Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÃæÀî²È¤¬ÅÐ¾ì¡£Ê¡²¬¸©Æá²ÑÀî»Ô¤ÎÃÏ¸µÌ±¤ª´«¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È8Áª¤ò½ä¤ë¡£º£²ó¤Ï¸åÊÔ¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢Ìó100¼ï¤Î¥á¥À¥«¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ø¡£Ì¾Êª¤Î¥á¥À¥«¤¹¤¯¤¤¤Ç¤ª¤¸¤µ¤óÃ£¤ÎÇ®¤¤Àï¤¤¤¬¡ª
¡¡Â³¤¤¤Æ¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¹©Ë¼¡£¤½¤³¤ÏÊ¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤¢¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î°û¿©Å¹¡¢¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¿ô150¼ï¡×¤È¤¤¤¦ÌÍÀì²Ê¤Ø¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¤â¤ÎÁ´¤Æ¤¬ÀäÉÊ¡£ÆÃ¤Ë¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó¤Î¤¦¤Þ¤µ¤ËÂç´¶Æ°¡£¡Ö¤¦¤Õ¤Õ¡¢¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡¢¤³¤ì¡×¤È¾®¿©¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÇîÂ¿ÂçµÈ¤Ï¡Ö¥ª¥â¥¦¥Þ¤¤Å¹¤Î¥í¥±¤ÏÍè¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ÀÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤ªÅ¹¤Î¿Í¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ï¸á¸å7»þ¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¤Ï¡¢TVer¤äFOD¤Ç¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£