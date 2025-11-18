文化放送は、シティボーイズがパーソナリティを務める特別番組『SAYONARAシティボーイズ』を、12月10日（水）午後7時00分より放送する。

『SAYONARAシティボーイズ』は、同局の平日ワイド番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（毎週月～金曜日 午前11時30分～午後3時00分）でパーソナリティを務める大竹まこと、同番組の「大竹紳士交遊録」水曜レギュラーであるきたろう、そして俳優・タレントとして活躍する斉木しげるによるシティボーイズの3人が送る、「老先短いコメディアントリオが今の時代と向き合うドキュメンタリー」。2023年4月に放送を開始し、彼らならではの世界観で、珠玉のコントや軽妙なトークを届けてきた。

2025年3月29日に地上波での最終回を迎え、惜しまれつつ幕を閉じた当番組が、リスナーからの熱い反響に応え、今年8月に特番として復活。さらに反響の勢いは止まらず、2度目の特番放送が決定した。今回の特別番組では、新録の書き下ろしコントはもちろん、3人の世間話、噂のコロッケについてなどを、2時間にわたりお送りする。

また、文化放送のオリジナル配信プラットフォーム「QloveR」（クローバー）では、過去のコントを中心にアーカイブを配信中。

【特別番組概要】

■番組名： 『SAYONARAシティボーイズ』

■放送日時： 12月10日（水）午後7時00分～9時00分

■出演： シティボーイズ（大竹まこと、きたろう、斉木しげる）

■メールアドレス： sayonara@joqr.net

■番組X： @SAYONARA_cb ※推奨ハッシュタグ： #SAYONARAシティボーイズ

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/sayonaracityboys/