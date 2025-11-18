上昇率ランキングTOP5と平均家賃

　不動産情報サービスのアットホームは18日、「大阪市24区の募集家賃ランキング」調査結果を発表した。

【画像】大阪市24区の平均家賃・家賃上昇率　シングル向き／ファミリー向き

　2025年9月の募集家賃を23年同月と比較し、賃貸市場の変化を調査。それによると、シングル向きは大阪市の全24区、ファミリー向きでは西成区・大正区を除く22区で上昇した。

　全24区の平均では、シングル向きが6万7038円（＋7112円）、ファミリー向きが14万9063円（＋2万466円）。

　シングル向きでは、家賃水準が中位の北西部で上昇率が目立ち、港区や大正区などで万博関連需要が追い風になったと分析。ファミリー向きは北部を中心に上昇し、新大阪駅周辺の新築マンション供給や外国人居住者の増加が背景にあるとした。

■大阪市24区の賃貸マンション平均家賃
シングル向き
1　中央区　79,530円
2　西区　76,819円
3　北区　76,374円
4　浪速区　74,736円
5　福島区　73,669円
6　天王寺区　67,816円
7　淀川区　67,670円
8　東成区　67,303円
9　都島区　66,788円
10　港区　65,700円
11　大正区　65,604円
12　西淀川区　65,333円
13　阿倍野区　63,824円
14　城東区　62,796円
15　此花区　62,743円
16　鶴見区　59,422円
17　東淀川区　56,003円
18　生野区　55,704円
19　西成区　55,512円
20　住之江区　54,274円
21　東住吉区　52,885円
22　旭区　52,835円
23　住吉区　50,679円
24　平野区　48,376円
大阪市平均　67,038円

ファミリー向き
1　中央区　207,855円
2　北区　203,569円
3　西区　187,711円
4　天王寺区　176,345円
5　浪速区　174,470円
6　福島区　166,110円
7　阿倍野区　148,468円
8　東成区　133,512円
9　都島区　132,537円
10　港区　131,638円
11　此花区　128,093円
12　城東区　126,661円
13　淀川区　123,879円
14　東淀川区　116,213円
15　西淀川区　111,867円
16　住之江区　110,017円
17　旭区　109,182円
18　東住吉区　108,533円
19　生野区　103,939円
20　鶴見区　102,673円
21　住吉区　102,406円
22　西成区　97,024円
23　大正区　97,000円
24　平野区　87,132円
大阪市平均　149,063円

※アットホーム調べ