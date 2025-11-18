安藤優子、ネイビー×ホワイト“60代の学生コーデ”を披露 愛用ブランドアイテムも明かす「おしゃれ」「カラーもコーデも、良いですね」「ストールお似合いです！」
キャスターでジャーナリストの安藤優子が17日、自身のインスタグラムを更新。60代の“学生コーデ”を紹介し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「おしゃれ」「カラーもコーデも、良いですね」ネイビー×ホワイトの“学生コーデ”を披露する安藤優子
「一年ぶりに日本に帰国した大学院の恩師に会いに行く」というこの日は、学生時代を意識したスタイリングに。『SACRA（サクラ）』のネイビーカラーのオーバーサイズカシミアタートルに、白のIラインタイトスカートを合わせ“ネイビー×ホワイト”のカラーリングで上品に決めた。
セーターの上に羽織ったお気に入りのブラックウォッチ柄のストールは「#ユナイテッドアローズ」と明かし、「かーさんいわく永遠の学生コーデだって（笑）」と愛犬・タンゴちゃん視点のユーモアたっぷりの文章を添えた。
コメント欄には「スクールコーディネート可愛い」「紺白コーデ、やっぱお似合いだわ〜」「ストールお似合いです！」「ホワイトのスカートがおしゃれ」「学生コーデで一気に学生時代にタイムスリップ!?楽しみですね♪」「カラーもコーデも、良いですね」「タンちゃんお見送りカメラ目線でバッチリね」など、さまざまな声が集まっている。
安藤は、1958年11月生まれ。千葉県出身。2000年4月〜15年3月、ニュース番組『スーパーニュース』でメインキャスターを務める。15年3月からは情報番組『直撃LIVE グッディ！』のMCを務めた。現在は、フリーキャスター・ジャーナリストとして活躍中。
