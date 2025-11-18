ロッテの西川史礁外野手が１８日、ＳＮＳで結婚したことを公表した。

西川は自身のインスタグラムで今年６月に結婚したことを報告。「シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました」とした。西川は２００３年３月２５日生まれの２２歳。青学大から２４年のドラフト１位で加入、侍ジャパンの一員として１５、１６日に開催された日韓戦にも出場した期待の若手。伴侶を得てのさらなる飛躍が期待される。

球団もこの日、西川が一般女性と結婚したことを発表。「この度、学生の頃からお付き合いさせていただいていた方と結婚いたしました。妻と出会ってから僕の野球人生は大きく変わり、陰で支えてくれる力の強さを実感し続ける毎日でした。そして大学生最後の日にプロポーズし、６月２日に入籍しました。」と西川のコメントを公開した。

以下、インスタグラムに掲載された全文。

いつも温かいご声援をありがとうございます。

私事ではありますが、２０２５年６月２日に学生の頃からお付き合いしていた方と結婚したことを報告させていただきます。

シーズン中は野球のことだけに集中したく、このタイミングでの発表とさせていただきました。

これからも、家庭を持つ身としてより責任を持った行動を心掛け、大好きなこのチームで少しでも多く喜び合えるよう真摯に野球と向き合ってまいります。

引き続き、温かいご声援をいただけますと幸いです。