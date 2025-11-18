Ç¯±Û¤·¤Ï¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·À¸ÆÃÈÖ¡ª¡Ø¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë in ¹ñµ»´Û ～¥¦¥Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ûー¥¹¤¤¡ª 2026Ç¯¤â¤¬¤óÇÏÎÏ¡Ê¤Ð¤ê¤¡Ë¤Þ¤·¤ç¡ª～¡Ù12/31¡Ê¿å¡Ë¸á¸å10»þ¤«¤é3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷
Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤¬2009Ç¯Âç³¢Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö°ÊÍè¡¢ËèÇ¯¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ·Ñ¤·º£Ç¯¤Ç17²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£º£²ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤ëÎ¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤é¡¢²ñ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥é¥¤¥ÖÃæ·Ñ¤òÆÏ¤±¤ë¡£
º£²ó¤â¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤È40Ç¯°Ê¾å¤Î¸òÎ®¤¬¤¢¤ë»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Â¶·¤ÇÆÏ¤±¡¢¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¥é¥¤¥Ö½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡¢Ç¯ÌÀ¤±À¤³¦°ìÁá¤¤¤µ¤À¤Ø¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡ÖÇ¯±Û¤·¤µ¤À¤Þ¤µ¤·Ä¾·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤ò´º¹Ô¡£¤µ¤À¤¬2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢¿·Ç¯¤Ë¤«¤±¤ë·è°Õ¤äÊúÉé¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¤ªÊØ¤ê¤âÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¸áÇ¯¡×¤Ë¤«¤±¤¿²¼µ¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¥áー¥ë¡¦¤ªÊØ¤ê¤òÊç½¸¡£
¢£¥áー¥ë¡¦¤ªÊØ¤ê¤Î¥Æー¥Þ¡Ö2026Ç¯¡¢¥¦¥Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡×
¡Ú¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡Ûspecial@joqr.net
¡Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÈµºÜ¡Ë
¡Ú¤ªÊØ¤ê¡Û¢©105-8002¡¡Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ö¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×·¸
¡ÚÆÃÊÌÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¢£ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ø¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¹¤Ú¥·¥ã¥ë in ¹ñµ»´Û ～¥¦¥Þ¤À¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤³Ú¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ûー¥¹¤¤¡ª 2026Ç¯¤â¤¬¤óÇÏÎÏ¡Ê¤Ð¤ê¤¡Ë¤Þ¤·¤ç¡ª～¡Ù
¢£ÊüÁ÷»þ´Ö¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å10»þ00Ê¬～2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë¸áÁ°1»þ00Ê¬ ¡öÀ¸ÊüÁ÷
¢£½Ð±é¡§¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¡¢»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡Ù¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Ë
¡Ú¥³¥ó¥µー¥È³µÍ×¡Û
¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤µ¤À¤Þ¤µ¤· ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó in ¹ñµ»´Û¡×
¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡¦½Ë¡Ë ³«¾ì18:30¡¿³«±é20:00
¢£²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û