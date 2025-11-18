「今日好き」村谷はるな、美肩見せディズニーコーデ披露「ため息が出るほど綺麗」「猫耳も可愛い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた村谷はるなが11月17日、自身のTikTokを更新。東京ディズニーランドを訪れた際のコーディネートを公開した。
【写真】「今日好き」美女「猫耳も可愛い」話題のディズニーコーデ
村谷は「朝からの予定が寝坊して14時から参戦した」と予定より遅れてパークに到着したことを報告。投稿された動画では、キャラクターのニットキャップを被り、美しい肩が際立つグレーのオフショルダートップスを着用して踊る姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「猫耳も可愛い」「スタイル抜群」「ため息が出るほど綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「今日好き」美女「猫耳も可愛い」話題のディズニーコーデ
◆村谷はるな、美肩輝くディズニーコーデ公開
村谷は「朝からの予定が寝坊して14時から参戦した」と予定より遅れてパークに到着したことを報告。投稿された動画では、キャラクターのニットキャップを被り、美しい肩が際立つグレーのオフショルダートップスを着用して踊る姿を披露した。
◆村谷はるなの投稿に「おしゃれすぎる」と反響
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる」「猫耳も可愛い」「スタイル抜群」「ため息が出るほど綺麗」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。村谷は林田拓也と「冬休み編2024」で出会い、「卒業編2025inソウル」にてカップル成立となり、“たくはる”の愛称で注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】