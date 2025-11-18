ヘラヘラ三銃士さおりん「フライパンで簡単に」6品並んだ夕食公開「季節感あって美味しそう」「品数豊富ですごい」と反響
【モデルプレス＝2025/11/18】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のさおりんが11月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの夜ご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気YouTuber「季節感あって美味しそう」6品並んだ夕食
さおりんは「今日の夜ご飯は絶対に秋刀魚って決めてた」とつづり、手作りした夜ご飯の写真を投稿。「フライパンで簡単に」焼いた秋刀魚をメインに、大根とこんにゃくの煮物や冷奴などがズラリと並んだ食卓を披露した。
この投稿に、ファンからは「健康的な食事」「季節感あって美味しそう」「品数豊富ですごい」「お皿が可愛い」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆さおりん「絶対に秋刀魚」手作り夜ご飯披露
◆さおりんの投稿に「季節感あって美味しそう」と反響
