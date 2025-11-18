浜辺美波「ハロウィン」別人級の仮装姿話題「一瞬誰かと」「クオリティ高すぎてびっくり」
【モデルプレス＝2025/11/18】女優の浜辺美波が11月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハロウィンの仮装姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳女優「一瞬誰かと」衝撃の白塗り仮装姿
浜辺は「ハロウィン」と記し、白粉や紅でメイクを施した顔のアップ写真を投稿。前髪も額が出るように結い上げられ、俳優の吉沢亮が主演を務める映画「国宝」の登場人物に扮したような姿を披露した。「親友はラブブと国宝屋上バージョンしてた」ともつづっていた。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「クオリティ高すぎてびっくり」「まさに“国宝”級の美しさ」「綺麗すぎて何度も見ちゃう」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
◆浜辺美波、ハロウィン仮装姿披露
◆浜辺美波の投稿に「まさに"国宝"級の美しさ」と反響
